Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ покорил еще одно достижение для французских команд в еврокубках
Лига чемпионов
16 апреля 2025, 01:27 |
115
0

ПСЖ покорил еще одно достижение для французских команд в еврокубках

В 9-й раз «ПСЖ» сыграет в полуфинале еврокубка в 9-й раз

16 апреля 2025, 01:27 |
115
0
ПСЖ покорил еще одно достижение для французских команд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух встреч переиграл «Астон Виллу» с общим счетом 5:4 и вышел в полуфинал турнира.

Для «ПСЖ» этот полуфинал станет 9-м в еврокубках.

5-й раз парижане сыграют в 1/2 Лиги чемпионов, 3 раза играли в полуфинале Кубка обладателей кубков, а также 1 раз - в 1/2 Кубка УЕФА.

«ПСЖ» обновил рекорд для французских команд по количеству выходов в полуфинал еврокубков (9), что на один теперь больше, чем имеет «Марсель» (8).

По теме:
Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал
Интер – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
ПСЖ Лига чемпионов статистика Астон Вилла Астон Вилла - ПСЖ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
Футбол | 15 апреля 2025, 13:18 15
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины

Журналист поговорил о деньгах Андрея Шевченко

Барселона предоставила ответ Ман Сити по трансферу Педри за €100 млн
Футбол | 16 апреля 2025, 01:37 0
Барселона предоставила ответ Ман Сити по трансферу Педри за €100 млн
Барселона предоставила ответ Ман Сити по трансферу Педри за €100 млн

Каталонцы не заинтересованы в трансфере своего лидера

Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
Футбол | 15.04.2025, 19:50
Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
Стало известно, где Динамо и Шахтер планируют играть матчи еврокубков
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Футбол | 15.04.2025, 08:09
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Футбол | 15.04.2025, 09:34
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 5
Бокс
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
14.04.2025, 23:37 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 3
Футбол
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем