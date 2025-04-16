ПСЖ покорил еще одно достижение для французских команд в еврокубках

В четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух встреч переиграл «Астон Виллу» с общим счетом 5:4 и вышел в полуфинал турнира.

Для «ПСЖ» этот полуфинал станет 9-м в еврокубках.

5-й раз парижане сыграют в 1/2 Лиги чемпионов, 3 раза играли в полуфинале Кубка обладателей кубков, а также 1 раз - в 1/2 Кубка УЕФА.

«ПСЖ» обновил рекорд для французских команд по количеству выходов в полуфинал еврокубков (9), что на один теперь больше, чем имеет «Марсель» (8).