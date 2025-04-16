ПСЖ покорил еще одно достижение для французских команд в еврокубках
В 9-й раз «ПСЖ» сыграет в полуфинале еврокубка в 9-й раз
В четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух встреч переиграл «Астон Виллу» с общим счетом 5:4 и вышел в полуфинал турнира.
Для «ПСЖ» этот полуфинал станет 9-м в еврокубках.
5-й раз парижане сыграют в 1/2 Лиги чемпионов, 3 раза играли в полуфинале Кубка обладателей кубков, а также 1 раз - в 1/2 Кубка УЕФА.
«ПСЖ» обновил рекорд для французских команд по количеству выходов в полуфинал еврокубков (9), что на один теперь больше, чем имеет «Марсель» (8).
9 - Le Paris SG va disputer sa 9e demi-finale en compétition européenne majeure (5 en Ligue des Champions, 3 en Coupe des Coupes, 1 en Coupe de l’UEFA), plus que tout autre club français (Marseille à 8). pic.twitter.com/ETecfIp0S0— OptaJean (@OptaJean) April 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист поговорил о деньгах Андрея Шевченко
Каталонцы не заинтересованы в трансфере своего лидера