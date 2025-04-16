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WTA
16 апреля 2025, 01:09 |
104
0

СВИТОЛИНА: Счастлива, что у меня есть возможность провести несколько матчей

Элина прокомментировала предстоящий старт на турнире WTA 250 в Руане

16 апреля 2025, 01:09 |
104
0
СВИТОЛИНА: Счастлива, что у меня есть возможность провести несколько матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) прокомментировала предстоящий старт на турнире WTA 250 в Руане, Франция:

«Я чувствую себя прекрасно. Очень рада быть здесь впервые. Это потрясающий турнир, я много о нём слышала и рада, что решила сюда приехать. Очень довольна этим решением. Счастлива, что у меня есть возможность провести несколько матчей на этом корте. Организация отличная, чувствую, что меня здесь очень тепло приняли. И да, с нетерпением жду завтрашнего дня.

Я уже немного представляю, чего ожидать. Для меня сейчас главное – сконцентрироваться на себе. Нужно быстро восстановиться, как я уже говорила, постараться показать свой лучший теннис, сфокусироваться на тех элементах, над которыми я работала. Постараться выложиться на сто процентов, хорошо двигаться, хорошо играть и быть настроиться ментально».

16 апреля украинка сыграет против Жиль Тайхман в поединке 1/16 финала. В субботу Элина переиграла швейцарку в двух сетах во второй игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг Украина – Швейцария.

Если Свитолина переиграет Тайхман, то во 2-м раунде встретится с Ангелиной Калининой, которая на старте соревнований прошла Нао Хибино.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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