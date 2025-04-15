Лига чемпионов15 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:10
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ВИДЕО. Автогол Бенсебаини. Барселона забила важный гол Боруссии Д
На 54-й минуте Барселона сняла напряжение после двух пропущенных мячей
15 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:10
314
0
15 апреля в 22:00 в Дортмунде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Немецкая «Боруссия» Дортмунд принимает испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
На 54-й минуте Барселона забила важный гол в ворота Боруссии Д. Автогол записан в пассив Рами Бенсебаини.
ГОЛ! 2:1. Рами Бенсебаини, 54 мин (автогол)
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