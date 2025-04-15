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  4. ВИДЕО. Автогол Бенсебаини. Барселона забила важный гол Боруссии Д
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:10
314
0

ВИДЕО. Автогол Бенсебаини. Барселона забила важный гол Боруссии Д

На 54-й минуте Барселона сняла напряжение после двух пропущенных мячей

15 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 16 апреля 2025, 00:10
314
0
ВИДЕО. Автогол Бенсебаини. Барселона забила важный гол Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в 22:00 в Дортмунде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Немецкая «Боруссия» Дортмунд принимает испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».

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Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

На 54-й минуте Барселона забила важный гол в ворота Боруссии Д. Автогол записан в пассив Рами Бенсебаини.

ГОЛ! 2:1. Рами Бенсебаини, 54 мин (автогол)

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Барселона Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Рами Бенсебаини автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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