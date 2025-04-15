Лига чемпионов15 апреля 2025, 23:14 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:43
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ВИДЕО. Гирасси сделал дубль и подарил надежду Боруссии Д в игре ЛЧ
Барселона пропустила два мяча в ответном поединке Лиги чемпионов
15 апреля 2025, 23:14 | Обновлено 15 апреля 2025, 23:43
177
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15 апреля в 22:00 в Дортмунде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Немецкая «Боруссия» Дортмунд принимает испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
На 49-й минуте Серу Гирасси оформил дубль (2:0) и подарил надежду Боруссии Д.
ГОЛ! 2:0. Серу Гирасси, 49 мин
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