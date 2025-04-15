15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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После первого тайма хозяева проигрывали 1:2 и 2:5 по сумме двух встреч. Но вилланы сумели забить на 55-й и 58-й, вернув интригу.

Вначале супергол положил Джон Макгинн, а затем отличился Эзри Конза.

❗️ ВИДЕО. Страсти в Бирмингеме: Астон Вилла за три минуты забила два гола ПСЖ

ГОЛ! 2:2 Макгинн, 55 мин.

ГОЛ! 3:2 Конза, 58 мин.