ВИДЕО. Страсти в Бирмингеме: Астон Вилла за три минуты забила два гола ПСЖ
Супергол Джона Макгинна и мяч Эзри Конза вернули интригу в противостоянии
15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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После первого тайма хозяева проигрывали 1:2 и 2:5 по сумме двух встреч. Но вилланы сумели забить на 55-й и 58-й, вернув интригу.
Вначале супергол положил Джон Макгинн, а затем отличился Эзри Конза.
❗️ ВИДЕО. Страсти в Бирмингеме: Астон Вилла за три минуты забила два гола ПСЖ
ГОЛ! 2:2 Макгинн, 55 мин.
ГОЛ! 3:2 Конза, 58 мин.
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