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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 22:44 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:54
159
0

ВИДЕО. Как Тилеманс не без помощи рикошета отыграл один мяч для Астон Виллы

После удара Юри мяч в ворота ПСЖ грудью перенаправил Уильян Пачо

15 апреля 2025, 22:44 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:54
159
0
ВИДЕО. Как Тилеманс не без помощи рикошета отыграл один мяч для Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 34-й минуте Юри Тилеманс поразил ворота гостей. После удара бельгийца мяч попал в грудь Уильяна Пачо, после которого и залетел в ворота.

Тилеманс сделал счет 1:2, а общий – 5:2 в пользу ПСЖ.

❗️ ВИДЕО. Как Тилеманс не без помощи рикошета отыграл один мяч для Астон Виллы

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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