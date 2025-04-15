15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 34-й минуте Юри Тилеманс поразил ворота гостей. После удара бельгийца мяч попал в грудь Уильяна Пачо, после которого и залетел в ворота.

Тилеманс сделал счет 1:2, а общий – 5:2 в пользу ПСЖ.

❗️ ВИДЕО. Как Тилеманс не без помощи рикошета отыграл один мяч для Астон Виллы