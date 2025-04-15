ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол Астон Вилле в противостоянии 1/4 финала ЛЧ
На 28-й минуте Нуну Мендеш сделал счет 2:0 в ответном матче
15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 28-й минуте парижане сделали счет 2:0 во второй игре и 5:1 по сумме двух матчей.
Отличился Нуну Мендеш с передачи Усмана Дембеле.
❗️ ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол Астон Вилле в противостоянии 1/4 финала ЛЧ
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