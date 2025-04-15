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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:47
286
0

ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол Астон Вилле в противостоянии 1/4 финала ЛЧ

На 28-й минуте Нуну Мендеш сделал счет 2:0 в ответном матче

15 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:47
286
0
ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол Астон Вилле в противостоянии 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 28-й минуте парижане сделали счет 2:0 во второй игре и 5:1 по сумме двух матчей.

Отличился Нуну Мендеш с передачи Усмана Дембеле.

❗️ ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол Астон Вилле в противостоянии 1/4 финала ЛЧ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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