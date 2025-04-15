15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 28-й минуте парижане сделали счет 2:0 во второй игре и 5:1 по сумме двух матчей.

Отличился Нуну Мендеш с передачи Усмана Дембеле.

❗️ ВИДЕО. ПСЖ забил пятый гол Астон Вилле в противостоянии 1/4 финала ЛЧ