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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 22:26 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:47
245
0

ВИДЕО. ПСЖ забил на 11-й минуте в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против Виллы

Хакими отличился на Вилла Парк и вывел парижан вперед во второй игре еврокубка

15 апреля 2025, 22:26 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:47
245
0
ВИДЕО. ПСЖ забил на 11-й минуте в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 11-й минуте Ашраф Хакими забил первый гол в этом противостоянии и сделал общий счет 4:1.

❗️ ВИДЕО. ПСЖ забил на 11-й минуте в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против Виллы

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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