15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 11-й минуте Ашраф Хакими забил первый гол в этом противостоянии и сделал общий счет 4:1.

❗️ ВИДЕО. ПСЖ забил на 11-й минуте в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против Виллы