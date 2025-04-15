Лига чемпионов15 апреля 2025, 22:26 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:47
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ВИДЕО. ПСЖ забил на 11-й минуте в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против Виллы
Хакими отличился на Вилла Парк и вывел парижан вперед во второй игре еврокубка
15 апреля 2025, 22:26 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:47
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15 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ [первый поединок – 1:3].
Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 11-й минуте Ашраф Хакими забил первый гол в этом противостоянии и сделал общий счет 4:1.
❗️ ВИДЕО. ПСЖ забил на 11-й минуте в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против Виллы
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