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Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 09:35 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:37
753
0

«Как обычно». Милевский прокомментировал ситуацию с задержанием Алиева

Бывший нападающий киевского «Динамо» заявил, что сейчас с Александром все хорошо

16 апреля 2025, 09:35 | Обновлено 16 апреля 2025, 09:37
753
0
«Как обычно». Милевский прокомментировал ситуацию с задержанием Алиева
Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева. Как позже официально сообщила Патрульная полиция Киева, Александр был задержан с явными признаками алкогольного опьянения и отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Через несколько дней после инцидента подписчики обратились за комментарием к Артему Милевскому в его чате.

– Что с Алиевым?

– Все норм.

– Не комментируешь?

– А что комментировать?

– Сел пьяный за руль?

– Да нет, там что-то из-за другого вопроса, но все как обычно, пишут, хайпуют журналюги.

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Динамо Киев полиция ДТП Александр Алиев Артем Милевский арест алкоголь lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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