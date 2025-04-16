«Как обычно». Милевский прокомментировал ситуацию с задержанием Алиева

В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева. Как позже официально сообщила Патрульная полиция Киева, Александр был задержан с явными признаками алкогольного опьянения и отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Через несколько дней после инцидента подписчики обратились за комментарием к Артему Милевскому в его чате.

– Что с Алиевым?

– Все норм.

– Не комментируешь?

– А что комментировать?

– Сел пьяный за руль?

– Да нет, там что-то из-за другого вопроса, но все как обычно, пишут, хайпуют журналюги.