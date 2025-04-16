«Как обычно». Милевский прокомментировал ситуацию с задержанием Алиева
Бывший нападающий киевского «Динамо» заявил, что сейчас с Александром все хорошо
В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева. Как позже официально сообщила Патрульная полиция Киева, Александр был задержан с явными признаками алкогольного опьянения и отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Через несколько дней после инцидента подписчики обратились за комментарием к Артему Милевскому в его чате.
– Что с Алиевым?
– Все норм.
– Не комментируешь?
– А что комментировать?
– Сел пьяный за руль?
– Да нет, там что-то из-за другого вопроса, но все как обычно, пишут, хайпуют журналюги.
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