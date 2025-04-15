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  4. ВИДЕО. Гирасси забил пенальти. Боруссия Д вышла вперед в матче с Барселоной
Лига чемпионов
15 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:53
258
0

ВИДЕО. Гирасси забил пенальти. Боруссия Д вышла вперед в матче с Барселоной

На 11-й минуте хозяева поля открыли счет в игре 1/4 финала Лиги чемпионов

15 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:53
258
0
ВИДЕО. Гирасси забил пенальти. Боруссия Д вышла вперед в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

15 апреля в 22:00 в Дортмунде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Немецкая «Боруссия» Дортмунд принимает испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».

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Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

На 11-й минуте хозяева поля вышли вперед. Серу Гирасси реализовал пенальти (1:0).

ГОЛ! 1:0. Серу Гирасси, 11 мин

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Барселона Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Серу Гирасси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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