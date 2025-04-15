Лига чемпионов15 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:53
258
0
ВИДЕО. Гирасси забил пенальти. Боруссия Д вышла вперед в матче с Барселоной
На 11-й минуте хозяева поля открыли счет в игре 1/4 финала Лиги чемпионов
15 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:53
258
0
15 апреля в 22:00 в Дортмунде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Немецкая «Боруссия» Дортмунд принимает испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.
На 11-й минуте хозяева поля вышли вперед. Серу Гирасси реализовал пенальти (1:0).
ГОЛ! 1:0. Серу Гирасси, 11 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 апреля 2025, 19:50 31
Оба украинских гранда нацелены на Польшу
Футбол | 15 апреля 2025, 04:57 2
Алексей Паламарчук может оказаться в Кривбассе, Полесье или Металлисте 1925
Футбол | 15.04.2025, 21:24
Футбол | 15.04.2025, 07:47
Футбол | 14.04.2025, 23:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2025, 21:46 8
14.04.2025, 03:50 14
14.04.2025, 09:16 5
14.04.2025, 11:51 20
14.04.2025, 21:23
15.04.2025, 08:26 4
14.04.2025, 10:30 6
14.04.2025, 07:48