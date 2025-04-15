ВИДЕО. Гирасси забил пенальти. Боруссия Д вышла вперед в матче с Барселоной

15 апреля в 22:00 в Дортмунде проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Немецкая «Боруссия» Дортмунд принимает испанскую «Барселону» на арене «Сигнал Идуна Парк».

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Первый матч в Барселоне неделей ранее закончился со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

На 11-й минуте хозяева поля вышли вперед. Серу Гирасси реализовал пенальти (1:0).

ГОЛ! 1:0. Серу Гирасси, 11 мин