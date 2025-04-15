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15 апреля 2025, 21:39 |
2489
0

ФОТО. Новый телохранитель Роналду и Джорджины. Его считают «пугающим»

Криштиану Роналду нанял нового элитного охранника

15 апреля 2025, 21:39 |
2489
0
ФОТО. Новый телохранитель Роналду и Джорджины. Его считают «пугающим»
Daily Mail. Клаудио Мигель Ваз

У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес новый телохранитель.

Малайзийское издание NST недавно сообщило, что пара наняла нового главного телохранителя и уволила предыдущих членов охраны на фоне опасений за свою безопасность.

Увеличение угроз в социальных сетях потребовало вмешательства полиции и, как сообщается, стало основной причиной того, что Роналду усилил защиту своей семьи.

По информации Marca, новым главным телохранителем Роналду стал эксперт по безопасности Клаудио Мигель Ваз.

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Ранее он работал с другими португальскими звездами, такими как Рафаэль Леау и Желсон Мартинш, а также с известными музыкантами. Marca также утверждает, что решение Роналду нанять Ваза и уволить прежних охранников не было хорошо воспринято многими из его близкого окружения.

Существует мнение, что стиль Ваза, который считают «пугающим и агрессивным», сильно отличается от стиля предыдущей охраны Роналду.

Недавно он был с Джорджиной Родригес на Парижской неделе моды и оказался в центре критики за грубое обращение с фотографами, которые пытались сделать снимки.

Ваз осветил их ярким светом, когда она выходила из автомобиля, чтобы помешать им сделать фотографии.

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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