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Азартные игры
15 апреля 2025, 21:30 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:36
213
0

Бразильский Коринтианс оказался в центре финансового скандала

Должностных лиц клуба подозревают в отмывании денег и сговоре

15 апреля 2025, 21:30 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:36
213
0
Бразильский Коринтианс оказался в центре финансового скандала
UOL

Гражданская полиция Сан-Паулу планирует до начала мая завершить годичное расследование в отношении контракта между футбольным клубом «Коринтианс» и брендом ставок VaideBet, который разорвал соглашение с клубом в июне 2024 года.

Как сообщает Gazeta Esportiva, обвинения могут быть выдвинуты президенту клуба Аугусто Мело, а также бывшим менеджерам Сержио Моура, Марсело Мариано и Юн Ки Ли. Их подозревают в создании преступной организации и отмывании денег, полученных через клуб.

В деле фигурирует компания Rede Social Media Design LTDA, которая должна была выступать посредником в контракте, но, по версии следствия, никакой роли не выполняла. Ее руководитель Алекс Кассунде, как и компания, вероятно, были частью схемы хищения.

Скандал начался после подозрительных переводов средств на 700 тыс. реалов в марте 2024 года. Дело сопровождает депеша от делегата полиции Тиаго Коррейи, который считает доказательства достаточными для выдвижения обвинений.

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азарт
Александр Гринник Источник
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