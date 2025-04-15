ФОТО. В деле о смерти Марадоны новые детали. Сексуального подтекста
Диего Марадона имел сексуальные отношения с психологом?
В деле о смерти Диего Марадоны появились новые подробности.
Сейчас идет суд над восемью медиками, в том числе психологом Агустиной Косачов, которых обвиняют в халатности.
В суде были опубликованы ее переписки, в которых она шутила о сексуальных отношениях с Марадоной как части лечения.
Коллега написал: «Ты переспала с толстяком», на что она ответила: «Ха-ха-ха, терапия есть терапия».
Косачов объяснила, что это была всего лишь шутка, и что у нее не было интимных отношений ни с Марадоной, ни с другими пациентами.
Она добавила, что эти сообщения были личными и могли быть неправильно поняты.
Переписки датируются ноябрем 2020 года, когда в СМИ появились слухи о «новой женщине» в жизни экс-футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карпаты поднялись в топ-5, а Ингулец остается аутсайдером турнира
Алексей Паламарчук может оказаться в Кривбассе, Полесье или Металлисте 1925