ФОТО. В деле о смерти Марадоны новые детали. Сексуального подтекста

В деле о смерти Диего Марадоны появились новые подробности.

Сейчас идет суд над восемью медиками, в том числе психологом Агустиной Косачов, которых обвиняют в халатности.

В суде были опубликованы ее переписки, в которых она шутила о сексуальных отношениях с Марадоной как части лечения.

Коллега написал: «Ты переспала с толстяком», на что она ответила: «Ха-ха-ха, терапия есть терапия».

Косачов объяснила, что это была всего лишь шутка, и что у нее не было интимных отношений ни с Марадоной, ни с другими пациентами.

Она добавила, что эти сообщения были личными и могли быть неправильно поняты.

Переписки датируются ноябрем 2020 года, когда в СМИ появились слухи о «новой женщине» в жизни экс-футболиста.