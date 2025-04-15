ФОТО. Джорджина Родригес показала роскошное кольцо, подаренное Роналду

Джорджина Родригес выложила в Instagram фото с огромным кольцом и подписью на арабском: «И пусть зло будет от нас далеко. Аминь».

Хотя кольцо выглядит как обручальное, сообщается, что пара с Криштиану Роналду не обручена.

Месяц назад Роналду объяснил, почему они не женаты: «Я всегда говорю ей — когда будет тот самый клик. Это может случиться через год, через шесть месяцев или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдёт».

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Они вместе с 2016 года, воспитывают двоих общих дочерей — Алану и Беллу, а Джорджина также мачеха его троим другим детям. В своём шоу «I Am Georgina» она рассказала, что друзья часто подшучивают о свадьбе, но «это не от меня зависит».

Несмотря на отсутствие официального брака, Роналду не раз называл её «женой» — как на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае, так и в видео на своём YouTube-канале. Сейчас пара живёт в Эр-Рияде, где Роналду играет за «Аль-Наср».