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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 21:03 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:04
380
0

Обнародованы составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ Астон Вилла – ПСЖ

Поединок начнется 15 апреля в 22:00 по Киеву

15 апреля 2025, 21:03 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:04
380
0
Обнародованы составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ Астон Вилла – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ.

Поединок пройдет на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Унаи Эмери и Луис Энрике назвали стартовые своих коллективов.

Первая игра между ПСЖ и Виллой завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.

Стартовые составы на матч Астон Вилла – ПСЖ:

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стартовые составы Астон Вилла ПСЖ Астон Вилла - ПСЖ Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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