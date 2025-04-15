Обнародованы составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ Астон Вилла – ПСЖ

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Астон Вилла и ПСЖ.

Поединок пройдет на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Унаи Эмери и Луис Энрике назвали стартовые своих коллективов.

Первая игра между ПСЖ и Виллой завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.

Стартовые составы на матч Астон Вилла – ПСЖ: