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15 апреля 2025, 20:52 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:34
1946
5

ФОТО. Влада Зинченко показала свою невероятную фигуру. Кадр из спортзала

Влада Зинченко показала, как поддерживает спортивную форму

15 апреля 2025, 20:52 | Обновлено 15 апреля 2025, 21:34
1946
5
ФОТО. Влада Зинченко показала свою невероятную фигуру. Кадр из спортзала
Instagram. Влада Зинченко

Влада Зинченко, жена универсала лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, несмотря на плотный график, нашла время для себя.

Спортивная журналистка и блогер призналась, что провела несколько спокойных дней, но уже готовится к новому перелёту, чтобы поддержать «канониров» на «Сантьяго Бернабеу».

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При этом она успела сходить в спортзал, чтобы поддерживать форму.

В Instagram 29-летняя Влада поделилась стильным селфи в чёрном аутфите, подчёркивающем красоту её фигуры.

Зинченко и Седан поженились в 2020 году и воспитывают двух дочерей — Еву и Лею.

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фото lifestyle Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко Арсенал Лондон девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 5
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pushkarom
Надто невдалий кадр.
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+8
jugulator
Ноги занадто худі, навіть дистрофічні.
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+6
Перець
До анарексії ще трохи залишилось
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+2
SHN
От этих коленок хочется рыгать
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+2
apepa
После двух детей не растолстела. Респект.
Ответить
-8
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