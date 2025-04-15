ФОТО. Влада Зинченко показала свою невероятную фигуру. Кадр из спортзала
Влада Зинченко показала, как поддерживает спортивную форму
Влада Зинченко, жена универсала лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, несмотря на плотный график, нашла время для себя.
Спортивная журналистка и блогер призналась, что провела несколько спокойных дней, но уже готовится к новому перелёту, чтобы поддержать «канониров» на «Сантьяго Бернабеу».
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При этом она успела сходить в спортзал, чтобы поддерживать форму.
В Instagram 29-летняя Влада поделилась стильным селфи в чёрном аутфите, подчёркивающем красоту её фигуры.
Зинченко и Седан поженились в 2020 году и воспитывают двух дочерей — Еву и Лею.
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