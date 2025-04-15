ФОТО. Влада Зинченко показала свою невероятную фигуру. Кадр из спортзала

Влада Зинченко, жена универсала лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, несмотря на плотный график, нашла время для себя.

Спортивная журналистка и блогер призналась, что провела несколько спокойных дней, но уже готовится к новому перелёту, чтобы поддержать «канониров» на «Сантьяго Бернабеу».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

При этом она успела сходить в спортзал, чтобы поддерживать форму.

В Instagram 29-летняя Влада поделилась стильным селфи в чёрном аутфите, подчёркивающем красоту её фигуры.

Зинченко и Седан поженились в 2020 году и воспитывают двух дочерей — Еву и Лею.