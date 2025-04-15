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  4. БЕНИТЕС: «Он заслуживает выиграть Золотой мяч. Почему нет?»
Англия
15 апреля 2025, 20:57 |
936
0

БЕНИТЕС: «Он заслуживает выиграть Золотой мяч. Почему нет?»

Испанский специалист похвалил Мохамеда Салаха

15 апреля 2025, 20:57 |
936
0
БЕНИТЕС: «Он заслуживает выиграть Золотой мяч. Почему нет?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес оценил шансы лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха выиграть «Золотой Мяч» по итогам нынешнего сезона.

«Продление контракта с Салахом важно на 100%, потому что он огромная и исключительная фигура для мирового футбола. В последние годы он постоянно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам. Все в Ливерпуле рады тому, что он останется.

Салах стал старше? Он делает разницу в каждой игре. Когда игрок следит за собой и продолжает выступать на этом уровне, возраст не имеет значения. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Почему нет? – сказал Бенитес.

Ранее стали известны детали нового контракта Мохаммеда с Ливерпулем.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рафаэль Бенитес Мохамед Салах Золотой мяч Ливерпуль
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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