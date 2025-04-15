БЕНИТЕС: «Он заслуживает выиграть Золотой мяч. Почему нет?»

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес оценил шансы лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха выиграть «Золотой Мяч» по итогам нынешнего сезона.

«Продление контракта с Салахом важно на 100%, потому что он огромная и исключительная фигура для мирового футбола. В последние годы он постоянно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам. Все в Ливерпуле рады тому, что он останется.

Салах стал старше? Он делает разницу в каждой игре. Когда игрок следит за собой и продолжает выступать на этом уровне, возраст не имеет значения. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Почему нет? – сказал Бенитес.

Ранее стали известны детали нового контракта Мохаммеда с Ливерпулем.