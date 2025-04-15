БЕНИТЕС: «Он заслуживает выиграть Золотой мяч. Почему нет?»
Испанский специалист похвалил Мохамеда Салаха
Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес оценил шансы лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха выиграть «Золотой Мяч» по итогам нынешнего сезона.
«Продление контракта с Салахом важно на 100%, потому что он огромная и исключительная фигура для мирового футбола. В последние годы он постоянно демонстрировал свои качества и поддерживал свой уровень, чего не удается достичь многим игрокам. Все в Ливерпуле рады тому, что он останется.
Салах стал старше? Он делает разницу в каждой игре. Когда игрок следит за собой и продолжает выступать на этом уровне, возраст не имеет значения. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Почему нет? – сказал Бенитес.
Ранее стали известны детали нового контракта Мохаммеда с Ливерпулем.
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