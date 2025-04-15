Лидер Ливерпуля: «У клуба будет большое трансферное лето»
Ван Дейк ждет новичков
Ключевой защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк еще не продлил контракт с клубом, но намекает, что останется в команде и ждет от Красных серьезного усиления состава.
«Думаю, Ливерпуль в ближайшие годы будет бороться за все возможные титулы. Не знаю, кто уйдет и кто придет, но ожидаю, что это будет большое лето для клуба. Думаю, в клубе планируют большое трансферное лето».
«И нам еще есть, где прогрессировать. Нужно быть более стабильными», – сказал ван Дейк.
Ранее контракт с Ливерпулем продлил Мохамед Салах. В ближайшее время ожидается объявление о контракте ван Дейка, а вот Трент Александер-Арнольд команду покинет и окажется в Реале.
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