Лидер Ливерпуля: «У клуба будет большое трансферное лето»

Ключевой защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк еще не продлил контракт с клубом, но намекает, что останется в команде и ждет от Красных серьезного усиления состава.

«Думаю, Ливерпуль в ближайшие годы будет бороться за все возможные титулы. Не знаю, кто уйдет и кто придет, но ожидаю, что это будет большое лето для клуба. Думаю, в клубе планируют большое трансферное лето».

«И нам еще есть, где прогрессировать. Нужно быть более стабильными», – сказал ван Дейк.

Ранее контракт с Ливерпулем продлил Мохамед Салах. В ближайшее время ожидается объявление о контракте ван Дейка, а вот Трент Александер-Арнольд команду покинет и окажется в Реале.