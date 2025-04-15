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Англия
15 апреля 2025, 19:14 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:16
504
0

Лидер Ливерпуля: «У клуба будет большое трансферное лето»

Ван Дейк ждет новичков

15 апреля 2025, 19:14 | Обновлено 15 апреля 2025, 19:16
504
0
Лидер Ливерпуля: «У клуба будет большое трансферное лето»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Ключевой защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк еще не продлил контракт с клубом, но намекает, что останется в команде и ждет от Красных серьезного усиления состава.

«Думаю, Ливерпуль в ближайшие годы будет бороться за все возможные титулы. Не знаю, кто уйдет и кто придет, но ожидаю, что это будет большое лето для клуба. Думаю, в клубе планируют большое трансферное лето».

«И нам еще есть, где прогрессировать. Нужно быть более стабильными», – сказал ван Дейк.

Ранее контракт с Ливерпулем продлил Мохамед Салах. В ближайшее время ожидается объявление о контракте ван Дейка, а вот Трент Александер-Арнольд команду покинет и окажется в Реале.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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