Мирослав КЛОЗЕ: «Степанов – очень хороший нападающий»

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе отреагировал на слухи о возможном переходе украинского форварда Артема Степанова в расположение клуба.

«Мы говорили с ним, как и со многими другими игроками. Я знаю, что он очень хороший нападающий. Молод, голоден, с хорошим набором качеств. Посмотрим», – заявил Клозе.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду Байера 2 матча, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ранее сообщалось, что Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть