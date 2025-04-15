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  4. Мирослав КЛОЗЕ: «Степанов – очень хороший нападающий»
Германия
15 апреля 2025, 18:39 |
793
3

Мирослав КЛОЗЕ: «Степанов – очень хороший нападающий»

Украинец близок к переходу в «Нюрнберг»

15 апреля 2025, 18:39 |
793
3
Мирослав КЛОЗЕ: «Степанов – очень хороший нападающий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер «Нюрнберга» Мирослав Клозе отреагировал на слухи о возможном переходе украинского форварда Артема Степанова в расположение клуба.

«Мы говорили с ним, как и со многими другими игроками. Я знаю, что он очень хороший нападающий. Молод, голоден, с хорошим набором качеств. Посмотрим», – заявил Клозе.

В текущем сезоне Степанов сыграл за первую команду Байера 2 матча, результативными действиями он не отметился. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ранее сообщалось, что Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть

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Артем Степанов Мирослав Клозе Бундеслига Вторая Бундеслига Нюрнберг Байер
Олег Вахоцкий Источник: Sport Bild
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Комментарии 3
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apepa
Байер хороших нападающих по арендам не раздаёт...
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Умник
Смотрел Нюрнберг недавно. Ох и круто как для 8 команды бундеслиги 2 сыграли.
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0
Saar
Тому його виперли у Другу лігу 
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0
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