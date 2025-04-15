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Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 18:30 |
158
0

Кривбасс – Шахтер. Доигрывание матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второй тайм поединка 5-го тура чемпионата Украины состоится 16 апреля в 14:00

15 апреля 2025, 18:30 |
158
0
Кривбасс – Шахтер. Доигрывание матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine.

16 апреля состоится доигрывание матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Кривбасс» Кривой Рог и донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало второго тайма – в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встречались 1 сентября 2024 года, однако из-за воздушной тревоги провели на поле 50 минут, после чего матч остановили. По состоянию на 50-ю минуту «горняки» побеждали со счетом 1:0.

«Шахтер» набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Кривбасс» разместился на шестой позиции, в активе клуба – 35 очков.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Шахтер. Доигрывание матча УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кривбасc – Шахтар
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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