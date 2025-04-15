Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире в Словении

Стали известны соперницы украинских теннисисток на грунтовом турнире ITF W75 в Копере (Словения).

Сразу три украинки: Анастасия Соболева (WTA 216), Катарина Завацкая (WTA 262) и Александра Олейникова (WTA 268) заявлены на соревнованиях в Словении в основную сетку. При этом Анастасия получила третий номер посева. Сейчас на турнире проходят матчи квалификационного отбора.

ITF W75 Копер (Словения). Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) [3] – Сильвия Амброзио (Италия, WTA 351)

Катарина Завацкая (Украина) – Клерви Нгуну (США, WTA 242)

Александра Олейникова (Украина) – Екатерина Макарова (WTA 220) [8]