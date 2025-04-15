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ITF
15 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 18:06
160
1

Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире в Словении

Анастасия Соболева, Катарина Завацкая и Александра Олейникова заявлены в основную сетку

15 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 18:06
160
1
Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире в Словении
tennisua. Катарина Завацкая

Стали известны соперницы украинских теннисисток на грунтовом турнире ITF W75 в Копере (Словения).

Сразу три украинки: Анастасия Соболева (WTA 216), Катарина Завацкая (WTA 262) и Александра Олейникова (WTA 268) заявлены на соревнованиях в Словении в основную сетку. При этом Анастасия получила третий номер посева. Сейчас на турнире проходят матчи квалификационного отбора.

ITF W75 Копер (Словения). Грунт. 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) [3] – Сильвия Амброзио (Италия, WTA 351)

Катарина Завацкая (Украина) – Клерви Нгуну (США, WTA 242)

Александра Олейникова (Украина) – Екатерина Макарова (WTA 220) [8]

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ITF Копер Александра Олейникова Анастасия Соболева Катарина Завацкая
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 1
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SosokDayany
Завацька повинна здобувати перемогу , в неї вже повно сил , зараз її ночами не товче обрусівший грузин , була інфа ,що кинула його Катька.
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