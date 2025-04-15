Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал должен сыграть с умом, сердцем и яйцами»

Наставник Реала Карло Анчелотти надеется, что болельщики и «магия Бернабеу» помогут его команде сделать камбєк в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала после поражения 0:3 в Лондоне.

«Магия Бернабеу? Атмосфера и поддержка болельщиков будут крайне важными завтра. Конечно, игроки должны показать свой уровень и выдать максимум, но мы рассчитываем на наших фанов. Нужно сыграть с умом, сердцем и, как сказал Алькарас (известный испанский теннисист Карлос Алькарас – прим), с яйцами. Психологически мы готовы очень хорошо».

«Нам завтра нужны и магия, и атмосфера, и топ-уровень своих игроков, и коллективный настрой на победу. Мбаппе? Килиан очень огорчен той красной карточкой в Ла Лиге. Но он готовится к матчу ЛЧ, и он нам очень нужен. Нужны его голы».

«Арсенал? Да, у них очень молодая команда, но и очень огранизованная. Возможно, им не хватает опыта таких матчей, но они сфокусированы на своей работе и том, что нужно сделать для полуфинала Лиги чемпионов», – сказал Анчелотти.