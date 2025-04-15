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  4. Кантона обратился к фанатам Ман Юнайтед, поддержав Аморима
Англия
15 апреля 2025, 17:24 | Обновлено 15 апреля 2025, 17:39
362
0

Кантона обратился к фанатам Ман Юнайтед, поддержав Аморима

Эрик заявил, что португальцу нужно время, чтобы наладить игру «красных дьяволов»

15 апреля 2025, 17:24 | Обновлено 15 апреля 2025, 17:39
362
0
Кантона обратился к фанатам Ман Юнайтед, поддержав Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Кантона

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался по поводу непростой ситуации в расположении «красных дьяволов. Француз заявил, что Рубен Аморим недоволен игроками клуба.

«Нам нужно подождать. Он сделал много хорошего в «Спортинге», но в «Юнайтеде» работает с теми, кого не выбирал. Знаю, что он недоволен игроками. Поэтому будет справедливо оценивать его уже в следующем сезоне, когда он сможет формировать состав под себя», – отметил Кантона.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» занимают 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 32 сыгранных матчей.

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Эрик Кантона Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: Manchester Evening News
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