Беллингем объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом

Полузащитник Реала Джуд Беллингем рассказал, что команда уверена в своих силах перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала.

Первую встречу лондонская команда выиграла 3:0.

«На Бернабеу уже были магические ночи Лиги чемпионов, и мы верим, что так случится снова. Мы верим в свой шанс, но нужно сыграть намного лучше, чем в первом матче. Арсенал нас не удивил, но мы сыграли хуже, чем должны. Честно говоря, в камбэк мы начали верить уже в автобусе после первого матча».

«Да, тот результат – один из худших, которые можно было себе представить. Завтра нужно показать лучший футбол Реала, быть сосредоточенными и лучше действовать в контратаках. Этого нам не хватало в Лондоне. Мы знаем, что можем играть намного лучше».

«Важно не просто проиграть, а выучить свой урок. Мы постоянно повторяем слово камбэк, это слово во всех обсуждениях. Нас не нужно мотивировать», – сказал Беллингем.