Олег ФЕДОРЧУК: «Отмечу работу тренерского штаба Эпицентра»

В эфире информационно-аналитической программы Украина футбольная эксперт Олег Федорчук отметил фаворита в борьбе за повышение в классе, а также поделился впечатлениями от матча между «Металлистом 1925» и «Буковиной».

– Считаю, что «Эпицентр» себе практически гарантировал место в двойке лучших по завершению весенней части сезона, – сказал Федорчук, – Отмечу работу тренерского штаба, менеджмента, а главное – это финансовая стабильность. А вот за три остальные путевки будет бескомпромиссная борьба до последнего тура.

Также Федорчук поделился своими впечатлениями от заключительного матча второго тура между «Металлистом 1925» и «Буковиной».

– На мой взгляд, эти команды будут претендовать на повышение в классе. Видели бескомпромиссный футбол и два разных тайма. В первой половине встречи полностью доминировали харьковчане, а вот после перерыва ситуация изменилась. «Буковина» могла даже вырывать победу, но в конце матча несколько повезло «Металлисту 1925». Хочу отметить албанца Рашицу, который был одним из лучших на поле.

– Приятно наблюдать за тем, что футбол в нашей стране развивается даже во время войны. Украина – несгибаемая нация, которая ставит перед собой амбициозные цели. Через ПФЛ прошли ряд футболистов, которые сейчас играют на самом высоком уровне. Если будет структура, то будет наполнение. Работа УАФ и ПФЛ свидетельствует об их профессионализме. Тот, кто думает о завтрашнем дне, тот побеждает.

Комментарии с матчей Первой лиги, горячий репортаж с матча «Металлист1925» – «Буковина» и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная о соревнованиях ПФЛ в весенней части сезона.