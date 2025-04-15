Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Отмечу работу тренерского штаба Эпицентра»
Украина. Первая лига
15 апреля 2025, 17:00 | Обновлено 15 апреля 2025, 17:05
224
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Отмечу работу тренерского штаба Эпицентра»

Известный специалист стал гостем программы «Украина футбольная»

15 апреля 2025, 17:00 | Обновлено 15 апреля 2025, 17:05
224
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Отмечу работу тренерского штаба Эпицентра»
pfl.ua

В эфире информационно-аналитической программы Украина футбольная эксперт Олег Федорчук отметил фаворита в борьбе за повышение в классе, а также поделился впечатлениями от матча между «Металлистом 1925» и «Буковиной».

– Считаю, что «Эпицентр» себе практически гарантировал место в двойке лучших по завершению весенней части сезона, – сказал Федорчук, – Отмечу работу тренерского штаба, менеджмента, а главное – это финансовая стабильность. А вот за три остальные путевки будет бескомпромиссная борьба до последнего тура.

Также Федорчук поделился своими впечатлениями от заключительного матча второго тура между «Металлистом 1925» и «Буковиной».

– На мой взгляд, эти команды будут претендовать на повышение в классе. Видели бескомпромиссный футбол и два разных тайма. В первой половине встречи полностью доминировали харьковчане, а вот после перерыва ситуация изменилась. «Буковина» могла даже вырывать победу, но в конце матча несколько повезло «Металлисту 1925». Хочу отметить албанца Рашицу, который был одним из лучших на поле.

– Приятно наблюдать за тем, что футбол в нашей стране развивается даже во время войны. Украина – несгибаемая нация, которая ставит перед собой амбициозные цели. Через ПФЛ прошли ряд футболистов, которые сейчас играют на самом высоком уровне. Если будет структура, то будет наполнение. Работа УАФ и ПФЛ свидетельствует об их профессионализме. Тот, кто думает о завтрашнем дне, тот побеждает.

Комментарии с матчей Первой лиги, горячий репортаж с матча «Металлист1925» – «Буковина» и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная о соревнованиях ПФЛ в весенней части сезона.

По теме:
«Украинский футбол очень интенсивный». Сын Ромарио о дебюте за ЮКСА
Победы Эпицентра и Металлиста 1925, двойной праздник в Кременчуге
Андрей АНИЩЕНКО: «Голов могло быть гораздо больше»
Олег Федорчук Первая лига Украины
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Футбол | 15 апреля 2025, 08:09 4
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе

Мадридский клуб нацелился на трансфер Хоана Гарсии

«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
Бокс | 15 апреля 2025, 15:32 10
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите

Подсматривал? В ХНУВС объяснили, почему Усик опустил голову при защите

Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Бокс | 14.04.2025, 20:50
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Футбол | 15.04.2025, 18:06
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Экс-игрок сборной Украины сменит тренера в Черноморце. Его зовет Кучер
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Футбол | 14.04.2025, 20:32
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 3
Бокс
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
Два лидера Реала подрались на тренировке. Их пришлось разнимать
14.04.2025, 13:25 8
Футбол
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 16
Футбол
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
«Отрасти себе яйца». Эдди Хирн резко обратился к чемпиону мира
14.04.2025, 14:04 1
Бокс
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
14.04.2025, 12:18 2
Футбол
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем