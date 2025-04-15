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  4. «Украинский футбол очень интенсивный». Сын Ромарио о дебюте за ЮКСА
Украина. Первая лига
15 апреля 2025, 17:52 |
220
0

«Украинский футбол очень интенсивный». Сын Ромарио о дебюте за ЮКСА

Ромариньо поделился впечатлениями о первом матче за украинский клуб

15 апреля 2025, 17:52 |
220
0
«Украинский футбол очень интенсивный». Сын Ромарио о дебюте за ЮКСА
ФК Америка. Ромариньо

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч ЮКСА – «Агробизнес». Поединок закончился вничью 0:0. С 76-й минуты ЮКСА играла в меньшинстве и не смогла вырвать победу. В составе ЮКСА первый матч провел бразильский легионер Ромариньо, сын известного футболиста Ромарио.

– Поздравляем тебя с дебютом. Как тебе вообще матч, как оцениваешь свой дебют?

– Я много работал на предсезонке, чтобы дебютировать, чтобы сыграть свой первый матч. Это не тот результат, который хотели. К сожалению, во втором тайме у нас было на одного игрока меньше. Мы сыграли вничью, хотели победы, но... Будем работать эту неделю Чтобы в следующей игре получить очки.

– Ты впервые сыграл официальный матч и удалось почувствовать уровень Первой лиги. Как тебе этот уровень?

– Я считаю, что украинский футбол – это о силе и безумной интенсивности. Наша команда имеет в составе шестерых бразильцев. Я думаю, если мы и дальше будем упорно работать, то сможем реально поднять уровень и показать качественный футбол. Но я считаю, что украинский футбол очень хороший, очень интенсивный и очень сильный. Но только работая мы сможем добиться результатов.

– Насколько уже понимаешь требования тренерского штаба?

– Я готов, я тренируюсь с командой уже больше месяца. Это решение тренера я должен уважать. Если он считает, что я должен начинать игру на скамейке запасных, я буду работать, чтобы заслужить место в основном составе. Но я готов выдержать всю игру. Могу быть полезен команде как на позиции нападающего, так и на фланге. Я тренировался на этих позициях, но это его выбор, я должен уважать и работать над своей игрой.

– Чего не хватило для достижения более положительного результата?

– Это просто – не хватило гола. Мы пытались, боролись, сражались, но мало завершали атаки. Надо было больше стремиться к голу. К сожалению, посреди второго тайма мы остались в меньшинстве, поэтому стало еще сложнее приблизиться к воротам. В прошлой игре забили, в этой – ни одного. Итак, будем тренироваться, чтобы забить в следующем матче.

– Кто уже поздравил тебя с дебютом? Возможно, получил сообщение от отца?

– Моя семья с нетерпением ждала момента, чтобы я мог дебютировать здесь, в ЮКСА. Наверное, у меня уже куча сообщений, но я еще не смотрел в телефон. Моя девушка пришла посмотреть на нашу игру, я счастлив. Хотел забить гол для нее, но в этот раз не получилось. Я рад, что она пришла поддержать меня.

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Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
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