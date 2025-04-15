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Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 16:42 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:47
499
0

ВИДЕО. Обнародованы записи разговоров арбитров в спорных моментах тура УПЛ

Судьи получили критику за работу на матчах «Рух» – «Александрия» и «Оболонь» – «Черноморец»

15 апреля 2025, 16:42 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:47
499
0
ВИДЕО. Обнародованы записи разговоров арбитров в спорных моментах тура УПЛ
УПЛ

11-14 апреля 2025 года состоялись матчи 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Особое внимание получила судейская работа бригад, которые обслуживали матчи «Рух» – «Александрия» (1:1) и «Оболонь» – «Черноморец» (1:0). После первой игры главный тренер «горожан» Руслан Ротань даже открыто раскритиковал арбитров, назвав их слепыми.

Через несколько дней после матчей Украинская ассоциация футбола обнародовала записи переговоров арбитров в спорных моментах обоих матчей.

ВИДЕО. обнародованы записи разговоров арбитров в спорных моментах тура УПЛ

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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