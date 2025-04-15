Чемпионшип. Битва за АПЛ, новая надежда Плимута + таблица

По итогам очередного тура Чемпионшипа в отрыв ушли два лидера – Лидс и Бернли набрали по 88 очков и уже на пять пунктов опережают Шеффилд Юнайтед, который потерпел три поражения кряду.

Кроме Шеффилд Юнайтед в зоне плей-офф находятся Сандерленд (76), Бристоль Сити (64) и Ковентри (63).

Улучшилась ситуация Плимута. Команда Максимва Таловерова все еще последняя, но две победы в трех турах позволили сократить отставание от спасительной 21-й позиции до трех очков за четыре встречи до конца.