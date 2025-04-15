Англия15 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:33
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Чемпионшип. Битва за АПЛ, новая надежда Плимута + таблица
Команда Таловерова продолжает борьбу за выживание
15 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:33
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По итогам очередного тура Чемпионшипа в отрыв ушли два лидера – Лидс и Бернли набрали по 88 очков и уже на пять пунктов опережают Шеффилд Юнайтед, который потерпел три поражения кряду.
Кроме Шеффилд Юнайтед в зоне плей-офф находятся Сандерленд (76), Бристоль Сити (64) и Ковентри (63).
Улучшилась ситуация Плимута. Команда Максимва Таловерова все еще последняя, но две победы в трех турах позволили сократить отставание от спасительной 21-й позиции до трех очков за четыре встречи до конца.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лидс
|42
|25
|13
|4
|82 - 29
|88
|2
|Бёрнли
|42
|24
|16
|2
|57 - 13
|88
|3
|Шеффилд Юнайтед
|42
|26
|7
|9
|57 - 33
|83
|4
|Сандерленд
|42
|21
|13
|8
|57 - 38
|76
|5
|Бристоль Сити
|42
|16
|16
|10
|54 - 45
|64
|6
|Ковентри Сити
|42
|18
|9
|15
|59 - 54
|63
|7
|Вест Бромвич
|42
|14
|18
|10
|51 - 39
|60
|8
|Мидлсбро
|42
|17
|9
|16
|61 - 51
|60
|9
|Миллуолл
|42
|16
|12
|14
|41 - 41
|60
|10
|Блэкберн
|42
|16
|8
|18
|45 - 45
|56
|11
|Уотфорд
|42
|16
|8
|18
|50 - 55
|56
|12
|Суонси
|42
|15
|9
|18
|45 - 51
|54
|13
|Норвич
|42
|13
|14
|15
|63 - 58
|53
|14
|Шеффилд Уэнсдей
|42
|14
|11
|17
|56 - 64
|53
|15
|КПР
|42
|12
|14
|16
|49 - 55
|50
|16
|Престон Норт Энд
|42
|10
|19
|13
|43 - 51
|49
|17
|Оксфорд Юнайтед
|42
|12
|12
|18
|43 - 60
|48
|18
|Сток Сити
|42
|11
|14
|17
|43 - 54
|47
|19
|Портсмут
|42
|12
|10
|20
|50 - 66
|46
|20
|Халл Сити
|42
|11
|12
|19
|41 - 50
|45
|21
|Дерби Каунти
|42
|11
|10
|21
|44 - 54
|43
|22
|Кардифф Сити
|42
|9
|15
|18
|45 - 66
|42
|23
|Лутон Таун
|42
|10
|10
|22
|37 - 63
|40
|24
|Плимут
|42
|9
|13
|20
|44 - 82
|40
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