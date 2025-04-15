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Англия
15 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:33
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0

Чемпионшип. Битва за АПЛ, новая надежда Плимута + таблица

Команда Таловерова продолжает борьбу за выживание

15 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:33
377
0
Чемпионшип. Битва за АПЛ, новая надежда Плимута + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам очередного тура Чемпионшипа в отрыв ушли два лидера – Лидс и Бернли набрали по 88 очков и уже на пять пунктов опережают Шеффилд Юнайтед, который потерпел три поражения кряду.

Кроме Шеффилд Юнайтед в зоне плей-офф находятся Сандерленд (76), Бристоль Сити (64) и Ковентри (63).

Улучшилась ситуация Плимута. Команда Максимва Таловерова все еще последняя, но две победы в трех турах позволили сократить отставание от спасительной 21-й позиции до трех очков за четыре встречи до конца.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лидс 42 25 13 4 82 - 29 88
2 Бёрнли 42 24 16 2 57 - 13 88
3 Шеффилд Юнайтед 42 26 7 9 57 - 33 83
4 Сандерленд 42 21 13 8 57 - 38 76
5 Бристоль Сити 42 16 16 10 54 - 45 64
6 Ковентри Сити 42 18 9 15 59 - 54 63
7 Вест Бромвич 42 14 18 10 51 - 39 60
8 Мидлсбро 42 17 9 16 61 - 51 60
9 Миллуолл 42 16 12 14 41 - 41 60
10 Блэкберн 42 16 8 18 45 - 45 56
11 Уотфорд 42 16 8 18 50 - 55 56
12 Суонси 42 15 9 18 45 - 51 54
13 Норвич 42 13 14 15 63 - 58 53
14 Шеффилд Уэнсдей 42 14 11 17 56 - 64 53
15 КПР 42 12 14 16 49 - 55 50
16 Престон Норт Энд 42 10 19 13 43 - 51 49
17 Оксфорд Юнайтед 42 12 12 18 43 - 60 48
18 Сток Сити 42 11 14 17 43 - 54 47
19 Портсмут 42 12 10 20 50 - 66 46
20 Халл Сити 42 11 12 19 41 - 50 45
21 Дерби Каунти 42 11 10 21 44 - 54 43
22 Кардифф Сити 42 9 15 18 45 - 66 42
23 Лутон Таун 42 10 10 22 37 - 63 40
24 Плимут 42 9 13 20 44 - 82 40
Полная таблица

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Лидс Бернли Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига Максим Таловеров
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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