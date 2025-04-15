Прошлогодний чемпион Мюнхена сумел взять только два гейма в стартовом матче

51-й номер рейтинга АТР Ян-Леннард Штруфф (Германия) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене.

В 1/16 финала немец в двух сетах разгромно проиграл Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 22) за 55 минут.

АТР 500 Мюнхен. Грунт. 1/16 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина) – Ян-Леннардр Штруфф (Германия) – 6:0, 6:2

Это была первая встреча соперников.

Штруфф в 2024 году выиграл трофей на кортах Мюнхена. Ян-Леннардр не сумел защитить 500 очков и с понедельника выпадет из топ-75.

Следующим соперником Черундоло будет лаки-лузер Александр Шевченко из Казахстана.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Леннард Штруфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло