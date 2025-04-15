Прошлогодний чемпион Мюнхена сумел взять только два гейма в стартовом матче
Ян-Леннард Штруфф разгромно проиграл Франсиско Черундоло в 1/16 финала пятисотника
51-й номер рейтинга АТР Ян-Леннард Штруфф (Германия) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене.
В 1/16 финала немец в двух сетах разгромно проиграл Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 22) за 55 минут.
АТР 500 Мюнхен. Грунт. 1/16 финала
Франсиско Черундоло (Аргентина) – Ян-Леннардр Штруфф (Германия) – 6:0, 6:2
Это была первая встреча соперников.
Штруфф в 2024 году выиграл трофей на кортах Мюнхена. Ян-Леннардр не сумел защитить 500 очков и с понедельника выпадет из топ-75.
Следующим соперником Черундоло будет лаки-лузер Александр Шевченко из Казахстана.
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