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ATP
15 апреля 2025, 19:01 |
177
0

Прошлогодний чемпион Мюнхена сумел взять только два гейма в стартовом матче

Ян-Леннард Штруфф разгромно проиграл Франсиско Черундоло в 1/16 финала пятисотника

15 апреля 2025, 19:01 |
177
0
Прошлогодний чемпион Мюнхена сумел взять только два гейма в стартовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Леннард Штруфф

51-й номер рейтинга АТР Ян-Леннард Штруфф (Германия) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене.

В 1/16 финала немец в двух сетах разгромно проиграл Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 22) за 55 минут.

АТР 500 Мюнхен. Грунт. 1/16 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина) – Ян-Леннардр Штруфф (Германия) – 6:0, 6:2

Это была первая встреча соперников.

Штруфф в 2024 году выиграл трофей на кортах Мюнхена. Ян-Леннардр не сумел защитить 500 очков и с понедельника выпадет из топ-75.

Следующим соперником Черундоло будет лаки-лузер Александр Шевченко из Казахстана.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Леннард Штруфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян-Леннард Штруфф
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Ян-Леннард Штруфф Франсиско Черундоло ATP Мюнхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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