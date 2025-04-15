Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В стиле Райса. В Дании игрок оформил шикарный дубль со штрафных
Другие новости
15 апреля 2025, 17:40 |
134
0

ВИДЕО. В стиле Райса. В Дании игрок оформил шикарный дубль со штрафных

Исак Йенсен поразил болельщиков

15 апреля 2025, 17:40 |
134
0
ВИДЕО. В стиле Райса. В Дании игрок оформил шикарный дубль со штрафных
ФК Виборг. Исак Йенсен

13 апреля 2025 года состоялся матч 25-го тура чемпионата Дании, в котором встретились «Виборг» и «Силькеборг».

Игра прошла на стадионе «Виборг» в одноименном городе. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что оба гола «Виборга» в этом матче были забиты со штрафных ударов. Более того, оба стандарта были выполнены одним игроком - вингером Исаком Йенсеном, который появился на поле лишь на 62-й минуте.

Оба гола Йенсена напоминали голы хавбека «Арсенала» Деклана Райса, который на прошлой неделе оформил дубль со штрафных ударов в ворота мадридского «Реала».

ВИДЕО. В стиле Райса. В Дании игрок оформил шикарный дубль со штрафных

По теме:
Эрмир РАШИЦА: «Играть за Металлист 1925 – большая честь и мощная мотивация»
Богдан БОЙЧУК: «Все наши надежды разрушил досадный пенальти»
Металлист 1925 – Буковина – 2:1. Видео голов и обзор матча
чемпионат Дании по футболу видео голов и обзор Деклан Райс Виборг Силькеборг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Футбол | 15 апреля 2025, 08:09 4
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе

Мадридский клуб нацелился на трансфер Хоана Гарсии

Сборная Украины по биатлону утвердила состав команды на сезон-2025/26
Биатлон | 15 апреля 2025, 12:43 7
Сборная Украины по биатлону утвердила состав команды на сезон-2025/26
Сборная Украины по биатлону утвердила состав команды на сезон-2025/26

Объявленные заявки среди женщин и мужчин

На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер
Футбол | 15.04.2025, 18:23
На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер
На де Брюйне нацелилось сразу 4 гранда. В борьбе за звезду есть лидер
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Футбол | 15.04.2025, 07:47
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Футбол | 14.04.2025, 19:57
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 3
Футбол
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
ВИДЕО. Впервые в истории снукера. Игрок сделал два максимума в одном матче
14.04.2025, 19:39 3
Снукер
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
ВИДЕО. Впервые за 75 метров. Побит мировой рекорд в метании диска
14.04.2025, 01:50 1
Другие виды
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 2
Футбол
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 14
Футбол
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем