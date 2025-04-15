ВИДЕО. В стиле Райса. В Дании игрок оформил шикарный дубль со штрафных
Исак Йенсен поразил болельщиков
13 апреля 2025 года состоялся матч 25-го тура чемпионата Дании, в котором встретились «Виборг» и «Силькеборг».
Игра прошла на стадионе «Виборг» в одноименном городе. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.
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Интересно, что оба гола «Виборга» в этом матче были забиты со штрафных ударов. Более того, оба стандарта были выполнены одним игроком - вингером Исаком Йенсеном, который появился на поле лишь на 62-й минуте.
Оба гола Йенсена напоминали голы хавбека «Арсенала» Деклана Райса, который на прошлой неделе оформил дубль со штрафных ударов в ворота мадридского «Реала».
ВИДЕО. В стиле Райса. В Дании игрок оформил шикарный дубль со штрафных
𝑯𝒆 𝒉𝒂𝒅 𝒕𝒐 𝒅𝒐 𝒊𝒕 𝒕𝒘𝒊𝒄𝒆. 😮💨 pic.twitter.com/N7tes8cqie— Viborg FF ☘️ (@viborgff) April 14, 2025
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