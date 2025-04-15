13 апреля 2025 года состоялся матч 25-го тура чемпионата Дании, в котором встретились «Виборг» и «Силькеборг».

Игра прошла на стадионе «Виборг» в одноименном городе. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

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Интересно, что оба гола «Виборга» в этом матче были забиты со штрафных ударов. Более того, оба стандарта были выполнены одним игроком - вингером Исаком Йенсеном, который появился на поле лишь на 62-й минуте.

Оба гола Йенсена напоминали голы хавбека «Арсенала» Деклана Райса, который на прошлой неделе оформил дубль со штрафных ударов в ворота мадридского «Реала».

ВИДЕО. В стиле Райса. В Дании игрок оформил шикарный дубль со штрафных