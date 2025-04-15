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  4. Барселона нашла замену Левандовски. Он проводит феноменальный сезон
Испания
15 апреля 2025, 16:26 |
1352
0

Барселона нашла замену Левандовски. Он проводит феноменальный сезон

Виктор Осимхен вряд ли останется в «Галатасарае»

15 апреля 2025, 16:26 |
1352
0
Барселона нашла замену Левандовски. Он проводит феноменальный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Каталонская «Барселона» интересуется нигерийским нападающим турецкого «Галатасарая» Виктором Осимхеном, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» видит в 26-летнем футболисте замену для возрастного форварда Роберта Левандовски.

Отмечается, что переход игрока может состояться даже на правах аренды, ведь «Наполи», которому принадлежит его контракт, будет всеми силами пытаться избавиться от конфликтного форварда.

В сезоне 2024/25 Виктор Осимхен на правах аренды провел 33 матча за «Галатасарай», отметившись 29 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее Sport.ua отдельно сообщал о феноменальном сезоне Виктора Осимхена в Турции.

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Виктор Осимхен Роберт Левандовски Барселона Галатасарай трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу аренда игрока Наполи трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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