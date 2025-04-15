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  4. Игра Довбика разделила фанов Ромы: кто должен быть основным форвардом
Италия
15 апреля 2025, 16:50 |
213
0

Игра Довбика разделила фанов Ромы: кто должен быть основным форвардом

Довбик конкурирует с Шомуродовым

15 апреля 2025, 16:50 |
213
0
Игра Довбика разделила фанов Ромы: кто должен быть основным форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Шомуродов и Довбик

По информации авторитетного издания Corriere dello sport, болельщики Ромы после непростого матча с Лацио (1:1) разделились во мнении по поводу игры Артема Довбика.

Не только Довбик, а вся Рома выглядела неубедительно в этом матче, однако критики украинца отмечают, что Артем должен лучше пользоваться своими габаритами, цепляться за мячи и оказывать больше давления на оборону соперников.

Якобы конкурент Артема Эльдор Шомуродов может делать это лучше, но не получает игрового времени.

Однако сторонники Довбика показывают статистику: 16 голов, 4 ассиста и звание лучшего бомбардира команды.

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Артем Довбик Эльдор Шомуродов Рома Рим Серия A чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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