Игра Довбика разделила фанов Ромы: кто должен быть основным форвардом

По информации авторитетного издания Corriere dello sport, болельщики Ромы после непростого матча с Лацио (1:1) разделились во мнении по поводу игры Артема Довбика.

Не только Довбик, а вся Рома выглядела неубедительно в этом матче, однако критики украинца отмечают, что Артем должен лучше пользоваться своими габаритами, цепляться за мячи и оказывать больше давления на оборону соперников.

Якобы конкурент Артема Эльдор Шомуродов может делать это лучше, но не получает игрового времени.

Однако сторонники Довбика показывают статистику: 16 голов, 4 ассиста и звание лучшего бомбардира команды.