ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума мексиканцев. Она – 10 из 10

Селена Фигероа, бывшая королева красоты из Дуранго, ушла из модельного бизнеса, чтобы посвятить себя судейству в футболе.

Ранее она играла защитницей в колледже, а позже, благодаря друзьям, заинтересовалась работой арбитра.

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Используя спортивные навыки, она дебютировала в роли помощницы судьи на стадионе «Виктория» в матче Третьего дивизиона между «Некаксой» и «Атлетико Эка».

В интервью Capital Deportes Селена рассказала, что мечтает попасть на чемпионат мира и вдохновляется успехами коллег Кати и Карен. Её популярность растёт и в соцсетях – число подписчиков в Instagram увеличилось с 60 до более чем 200 тысяч. Селена уверенно продвигается в мире профессионального судейства в Мексике.