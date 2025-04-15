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15 апреля 2025, 15:54 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:55
2034
0

ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума мексиканцев. Она – 10 из 10

Знакомимся с Селеной Фигероа

15 апреля 2025, 15:54 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:55
2034
0
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума мексиканцев. Она – 10 из 10
Instagram. Селене Фигероа

Селена Фигероа, бывшая королева красоты из Дуранго, ушла из модельного бизнеса, чтобы посвятить себя судейству в футболе.

Ранее она играла защитницей в колледже, а позже, благодаря друзьям, заинтересовалась работой арбитра.

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Используя спортивные навыки, она дебютировала в роли помощницы судьи на стадионе «Виктория» в матче Третьего дивизиона между «Некаксой» и «Атлетико Эка».

В интервью Capital Deportes Селена рассказала, что мечтает попасть на чемпионат мира и вдохновляется успехами коллег Кати и Карен. Её популярность растёт и в соцсетях – число подписчиков в Instagram увеличилось с 60 до более чем 200 тысяч. Селена уверенно продвигается в мире профессионального судейства в Мексике.

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фото lifestyle девушки
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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