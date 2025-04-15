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  4. Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Испания
15 апреля 2025, 15:51 |
2476
0

Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера

Хаби Алонсо хочет забрать с собой из «Байера» Флориана Вирца и Алехандро Гримальдо

15 апреля 2025, 15:51 |
2476
0
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» продолжает интересоваться главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, специалист выдвинул королевскому клубу новые условия для своего прихода в команду. Он хочет, чтобы «сливочные» приобрели для него 2 игроков, с которыми он вместе работает в «Байере»: защитника Алехандро Гримальдо, который является воспитанником «Барселоны», и полузащитника Флориана Вирца. О требовании Алонсо подписать в «Реал» Вирца уже сообщалось ранее.

В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. На счету Флориана Вирца 39 поединков, 15 голов и 13 ассистов в нынешней кампании.

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Байер трансферы Хаби Алонсо Реал Мадрид назначение тренера трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Флориан Вирц Алехандро Гримальдо
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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