Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера

Мадридский «Реал» продолжает интересоваться главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, специалист выдвинул королевскому клубу новые условия для своего прихода в команду. Он хочет, чтобы «сливочные» приобрели для него 2 игроков, с которыми он вместе работает в «Байере»: защитника Алехандро Гримальдо, который является воспитанником «Барселоны», и полузащитника Флориана Вирца. О требовании Алонсо подписать в «Реал» Вирца уже сообщалось ранее.

В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. На счету Флориана Вирца 39 поединков, 15 голов и 13 ассистов в нынешней кампании.