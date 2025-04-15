Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Хаби Алонсо хочет забрать с собой из «Байера» Флориана Вирца и Алехандро Гримальдо
Мадридский «Реал» продолжает интересоваться главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, специалист выдвинул королевскому клубу новые условия для своего прихода в команду. Он хочет, чтобы «сливочные» приобрели для него 2 игроков, с которыми он вместе работает в «Байере»: защитника Алехандро Гримальдо, который является воспитанником «Барселоны», и полузащитника Флориана Вирца. О требовании Алонсо подписать в «Реал» Вирца уже сообщалось ранее.
В сезоне 2024/25 Алехандро Гримальдо провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. На счету Флориана Вирца 39 поединков, 15 голов и 13 ассистов в нынешней кампании.
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