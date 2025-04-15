Победы Эпицентра и Металлиста 1925, двойной праздник в Кременчуге
Обзор матчей Первой лиги
С 11 по 15 апреля состоялись матчи Первой лиги в «Чемпионской группе» и «Группе выбывание».
Победы в них одержали «Эпицентр», «Металлист 1925», «Кремень» и «Подолье», а в четырех матчах были зафиксированы ничейные результаты.
Голевое шоу тура
Самый результативный поединок получился между «Полтавой» и «Эпицентром», в котором подопечные Сергея Нагорняка одержали выездную победу со счетом 3:2. На голы Максима Марусича и Евгения Стрельцова команда из Каменец-Подольского ответила точными ударами Андрея Беженара, Даниила Кравчука и Глеба Савчука.
Удаления тура
Опытный защитник «Металлиста» Виталий Федорив уже на 90+3 минуте получил вторую желтую карточку не в игровом эпизоде и тем самым был удален с поля. Как итог, лидер харьковской команды пропустит следующий матч. Можно сказать, что эта красная карточка была необязательной. Также представитель ФК ЮКСА Владислав Юзефович, сорвав атаку, получил вторую желтую в матче против «Агробизнеса». А футболиста «Нивы» Сергея Давыдова удалили с поля, показав прямую красную, за грубый фол.
Гол тура
В принципе было много красивых голов, но можно выбрать на звание лучшего забитый мяч от «Кудровки», когда после элегантного навеса от Николая Вечурко полузащитник команды из Черниговской области Артур Думанюк точно и эффектно пробил по воротам головой.
Засуха тура
В поединке ЮКСА – «Агробизнес» не было забитых мячей и на табло были зафиксированы нули. Это единственная встреча, в которой никто не оставлял автографы в воротах соперника.
Курьез тура
На 19-й минуте встречи полузащитник «Металлиста 1925» Эрмир Рашица ворвался в штрафную площадь «Буковины», пробил, но мяч попал в Андрея Бусько и от него уже влетел в ворота черновицкой команды. Тем самым, благодаря этому курьезному автоголу, харьковчане вышли вперед.
Маэстро тура
На 76-й минуте экс-полузащитник «Байера» и ряда команд УПЛ Владлен Юрченко не растерялся и уверенно пробил пенальти, который принес «Металлисту 1925» победу над «Буковиной» (2:1).
Юбилей тура
В поединке с «Прикарпатьем» защитник «Виктории» Артур Новотрясов уже на пятой минуте встречи забил свой десятый гол на уровне Первой лиги. Сделал это 32-летний футболист в красивой манере после розыгрыша стандарта.
Выходы на замену тура
В поединке «Металлург» – «Нива» 21-летний полузащитник запорожской команды Дмитрий Иродовский вышел на замену на 55 минуте, а уже через три минуты после этого он вместе с одноклубниками праздновал эффектное взятие ворот гостей. Иродовский здорово обработал мяч в чужой штрафной и положил его в дальний угол в стиле Криштиану Роналду. Еще бы: Дмитрия на спине красуется «семерка»!
Но на удачную замену от Ильи Близнюка коуч «Нивы» Юрий Вирт также ответил своим «джокером» в виде Радиона Посевкина, который появился на поле на 71-й минуте, а на 78-й он уже вернул поединку паритетный статус.
Двойная радость тура
Только в Кременчуге порадовались, что их хоккейная команда выиграла чемпионат Украины, так буквально сразу же местный «Кремень» подарил горожанам победу со счетом 1:0 над «Минаем». Алексей Жданович стал автором победного гола, который является поводом для того, чтобы любители спорта в Кременчуге еще больше порадовались успехам своих команд.
Точка тура
24-летний полузащитник «Подолья» Давронбек Азизов в матче с «Фениксом-Мариуполь» вышел на замену на 87-й минуте, а уже на 90+3 минуте он качественно пробил и забил очень крутой гол в дальний угол! Этот гол-красавец позволил хмельницкой команде победить на выезде со счетом 2:0.
Отрыв тура
«Эпицентр» с 35 очками в активе после второй кряду победы оторвался в «Чемпионской группе» от второго «Агробизнеса», у которого 29 баллов. То же самое касается и лидера команды из Каменец-Подольского Даниила Кравчука, который с 10 забитыми мячами лидирует в гонке голеадоров.
Какие матчи стоит ждать?
В следующем туре, наверное, самым интересным будет матч «Эпицентр» – «Металлист 1925». Также явно заслуживает внимания поединок «Металлист» – ЮКСА. И еще стоит понаблюдать за матчем «Буковина» – «Полтава» в контексте того, что после встречи с «муниципалами» черновицкая команда сыграет в Кубке Украины с киевским «Динамо»!
|Плей-офф за повышение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Эпицентр
|2
|2
|0
|0
|28 - 12
|35
|2
|Агробизнес
|2
|0
|1
|1
|17 - 15
|29
|3
|Полтава
|2
|1
|0
|1
|24 - 16
|28
|4
|Металлист 1925
|2
|1
|0
|1
|18 - 11
|28
|5
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|22 - 12
|26
|6
|Кудровка
|2
|0
|1
|1
|18 - 13
|26
|7
|ЮКСА
|2
|0
|1
|1
|28 - 25
|23
|8
|Буковина
|2
|1
|0
|1
|13 - 13
|23
|Плей-офф за понижение
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Виктория
|2
|0
|2
|0
|25 - 14
|25
|2
|Нива Тернополь
|3
|2
|1
|0
|21 - 19
|23
|3
|Минай
|3
|1
|1
|1
|15 - 23
|20
|4
|Металлург Зп
|3
|0
|2
|1
|18 - 26
|19
|5
|Феникс-Мариуполь
|2
|0
|1
|1
|17 - 25
|19
|6
|Прикарпатье
|3
|1
|2
|0
|17 - 20
|18
|7
|Подолье
|3
|2
|1
|0
|14 - 21
|15
|8
|Диназ
|2
|0
|0
|2
|13 - 35
|13
|9
|Кремень
|3
|1
|0
|2
|12 - 36
|12
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