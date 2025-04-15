Победы Эпицентра и Металлиста 1925, двойной праздник в Кременчуге

С 11 по 15 апреля состоялись матчи Первой лиги в «Чемпионской группе» и «Группе выбывание».

Победы в них одержали «Эпицентр», «Металлист 1925», «Кремень» и «Подолье», а в четырех матчах были зафиксированы ничейные результаты.

Голевое шоу тура

Самый результативный поединок получился между «Полтавой» и «Эпицентром», в котором подопечные Сергея Нагорняка одержали выездную победу со счетом 3:2. На голы Максима Марусича и Евгения Стрельцова команда из Каменец-Подольского ответила точными ударами Андрея Беженара, Даниила Кравчука и Глеба Савчука.

Удаления тура

Опытный защитник «Металлиста» Виталий Федорив уже на 90+3 минуте получил вторую желтую карточку не в игровом эпизоде и тем самым был удален с поля. Как итог, лидер харьковской команды пропустит следующий матч. Можно сказать, что эта красная карточка была необязательной. Также представитель ФК ЮКСА Владислав Юзефович, сорвав атаку, получил вторую желтую в матче против «Агробизнеса». А футболиста «Нивы» Сергея Давыдова удалили с поля, показав прямую красную, за грубый фол.

Гол тура

В принципе было много красивых голов, но можно выбрать на звание лучшего забитый мяч от «Кудровки», когда после элегантного навеса от Николая Вечурко полузащитник команды из Черниговской области Артур Думанюк точно и эффектно пробил по воротам головой.

Засуха тура

В поединке ЮКСА – «Агробизнес» не было забитых мячей и на табло были зафиксированы нули. Это единственная встреча, в которой никто не оставлял автографы в воротах соперника.

Курьез тура

На 19-й минуте встречи полузащитник «Металлиста 1925» Эрмир Рашица ворвался в штрафную площадь «Буковины», пробил, но мяч попал в Андрея Бусько и от него уже влетел в ворота черновицкой команды. Тем самым, благодаря этому курьезному автоголу, харьковчане вышли вперед.

Маэстро тура

На 76-й минуте экс-полузащитник «Байера» и ряда команд УПЛ Владлен Юрченко не растерялся и уверенно пробил пенальти, который принес «Металлисту 1925» победу над «Буковиной» (2:1).

Юбилей тура

В поединке с «Прикарпатьем» защитник «Виктории» Артур Новотрясов уже на пятой минуте встречи забил свой десятый гол на уровне Первой лиги. Сделал это 32-летний футболист в красивой манере после розыгрыша стандарта.

Выходы на замену тура

В поединке «Металлург» – «Нива» 21-летний полузащитник запорожской команды Дмитрий Иродовский вышел на замену на 55 минуте, а уже через три минуты после этого он вместе с одноклубниками праздновал эффектное взятие ворот гостей. Иродовский здорово обработал мяч в чужой штрафной и положил его в дальний угол в стиле Криштиану Роналду. Еще бы: Дмитрия на спине красуется «семерка»!

Но на удачную замену от Ильи Близнюка коуч «Нивы» Юрий Вирт также ответил своим «джокером» в виде Радиона Посевкина, который появился на поле на 71-й минуте, а на 78-й он уже вернул поединку паритетный статус.

Двойная радость тура

Только в Кременчуге порадовались, что их хоккейная команда выиграла чемпионат Украины, так буквально сразу же местный «Кремень» подарил горожанам победу со счетом 1:0 над «Минаем». Алексей Жданович стал автором победного гола, который является поводом для того, чтобы любители спорта в Кременчуге еще больше порадовались успехам своих команд.

Точка тура

24-летний полузащитник «Подолья» Давронбек Азизов в матче с «Фениксом-Мариуполь» вышел на замену на 87-й минуте, а уже на 90+3 минуте он качественно пробил и забил очень крутой гол в дальний угол! Этот гол-красавец позволил хмельницкой команде победить на выезде со счетом 2:0.

Отрыв тура

«Эпицентр» с 35 очками в активе после второй кряду победы оторвался в «Чемпионской группе» от второго «Агробизнеса», у которого 29 баллов. То же самое касается и лидера команды из Каменец-Подольского Даниила Кравчука, который с 10 забитыми мячами лидирует в гонке голеадоров.

Какие матчи стоит ждать?

В следующем туре, наверное, самым интересным будет матч «Эпицентр» – «Металлист 1925». Также явно заслуживает внимания поединок «Металлист» – ЮКСА. И еще стоит понаблюдать за матчем «Буковина» – «Полтава» в контексте того, что после встречи с «муниципалами» черновицкая команда сыграет в Кубке Украины с киевским «Динамо»!

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Эпицентр 2 2 0 0 28 - 12 35 2 Агробизнес 2 0 1 1 17 - 15 29 3 Полтава 2 1 0 1 24 - 16 28 4 Металлист 1925 2 1 0 1 18 - 11 28 5 Металлист 2 1 1 0 22 - 12 26 6 Кудровка 2 0 1 1 18 - 13 26 7 ЮКСА 2 0 1 1 28 - 25 23 8 Буковина 2 1 0 1 13 - 13 23 Полная таблица