СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля

Во вторник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Астон Вилла – ПСЖ

3.28 – 3.92 – 2.17

22:00 Боруссия Дортмунд – Барселона

3.62 – 4.25 – 1.97

КИБЕРСПОРТ

15:30 Астралис – ENCE

1.59 – 2.39

15:30 9 Pandas – sAw

1.94 – 1.80

18:00 Imperial – ODDIK

1.36 – 3.00