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15 апреля 2025, 14:18 |
65
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 апреля 2025, 14:18 |
65
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Во вторник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Астон Вилла – ПСЖ

Ggbet3.28 – 3.92 – 2.17

22:00 Боруссия Дортмунд – Барселона

Ggbet 3.62 – 4.25 – 1.97

КИБЕРСПОРТ

15:30 Астралис – ENCE

Ggbet 1.59 – 2.39

15:30 9 Pandas – sAw

Ggbet 1.94 – 1.80

18:00 Imperial – ODDIK

Ggbet 1.36 – 3.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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