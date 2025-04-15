Другие новости15 апреля 2025, 14:18 |
65
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
15 апреля 2025, 14:18 |
65
0
Во вторник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Астон Вилла – ПСЖ
22:00 Боруссия Дортмунд – Барселона
КИБЕРСПОРТ
15:30 Астралис – ENCE
15:30 9 Pandas – sAw
18:00 Imperial – ODDIK
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 апреля 2025, 19:57 8
Донецкий клуб может возглавить Арда Туран
Бокс | 14 апреля 2025, 20:50 0
Промоутер хочет свести на ринге Джарона Энниса и Теренса Кроуфорда
Футбол | 15.04.2025, 14:42
Футбол | 15.04.2025, 08:09
Футбол | 15.04.2025, 13:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2025, 14:40 8
14.04.2025, 08:21 1
14.04.2025, 13:25 8
14.04.2025, 01:50
14.04.2025, 03:50 14
14.04.2025, 01:38
14.04.2025, 00:03 2
14.04.2025, 06:23 2