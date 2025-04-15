Стало известно, позволит ли Рух сыграть своим игрокам во львовском дерби

19 апреля в 25-м туре УПЛ состоится львовское дерби «Карпаты» – «Рух».

Как стало известно Sport.ua, рулевой «Карпат» Владислав Лупашко сможет рассчитывать на арендованных у «Руха» игроков молодежной сборной Украины Илью Квасницу и Олега Федора.

По имеющейся информации, согласно условиям аренды им не запрещается играть против команды, которой принадлежат.

Во второй части сезона Квасница и Федор провели в составе «Карпат», соответственно, 2 и 3 поединка.

Ранее мы сообщали, что защитник «Карпат» Владислав Бабогло оформил большой юбилей.