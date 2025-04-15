Украина. Премьер лига15 апреля 2025, 14:26 |
797
0
Стало известно, позволит ли Рух сыграть своим игрокам во львовском дерби
Руховцы Квасница и Федор играют за «Карпаты»
15 апреля 2025, 14:26 |
797
0
19 апреля в 25-м туре УПЛ состоится львовское дерби «Карпаты» – «Рух».
Как стало известно Sport.ua, рулевой «Карпат» Владислав Лупашко сможет рассчитывать на арендованных у «Руха» игроков молодежной сборной Украины Илью Квасницу и Олега Федора.
По имеющейся информации, согласно условиям аренды им не запрещается играть против команды, которой принадлежат.
Во второй части сезона Квасница и Федор провели в составе «Карпат», соответственно, 2 и 3 поединка.
Ранее мы сообщали, что защитник «Карпат» Владислав Бабогло оформил большой юбилей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 апреля 2025, 20:14 20
«Ювентус» хочет подписать украинца
Футбол | 15 апреля 2025, 14:42 1
Игрокам МЮ планируют снизить зарплату
Футбол | 14.04.2025, 19:57
Бокс | 15.04.2025, 08:26
Футбол | 15.04.2025, 13:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2025, 21:46 8
13.04.2025, 08:31 3
14.04.2025, 21:23
14.04.2025, 01:50
14.04.2025, 11:51 15
13.04.2025, 08:51 8
14.04.2025, 00:03 2
14.04.2025, 01:38