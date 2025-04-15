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  4. ГАБОВДА – о трансферах Вереса: «Мы готовы отпустить кого-либо»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 13:59 |
78
0

ГАБОВДА – о трансферах Вереса: «Мы готовы отпустить кого-либо»

Спортивный директор «волков» заявил, что клуб не отступает от своей стратегии

15 апреля 2025, 13:59 |
78
0
ГАБОВДА – о трансферах Вереса: «Мы готовы отпустить кого-либо»
НК Верес. Юрий Габовда

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда рассказал о трансферной стратегии «волков». Менеджер признался, что клуб готов рассмотреть предложение об уходе любого игрока.

– Зимой вы отпустили кого-то в аренду, а кого-то продали. Конечно, у вас есть так же игроки, за которыми наверняка следят. Какова в ближайшее время стратегия клуба? Это так же находить покупателей или удержать состав?

– Мы ничего не меняем. Мы, в принципе, так и работаем, что находим игроков и реализуем их. Мы хотим продавать их, потому что клуб планирует в будущем выходить в самоокупаемость.

Это очень сложно, но будем пытаться делать хорошую работу и продавать игроков. У нас любой игрок может быть продан. На лето уже есть ряд игроков, которые могут быть проданы. Но в то же время на их позицию уже есть шорт-лист игроков, которые придут и будут выполнять ту же работу.

Ранее президент ровенского клуба Иван Надеин признался, что клуб мечтает о попадании в еврокубки.

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Юрий Габовда Украинская Премьер-лига Верес Ровно чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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