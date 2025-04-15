ФОТО. Танцы в стиле Ди Каприо. Как отдыхает Джек Грилиш

Джек Грилиш и компания нагуляли счёт в £5 000 в ночном клубе Вест-Энда после победы «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас» (5:2), выйдя на замену в конце матча.

Футболист в белой футболке и голубой рубашке пустился в пляс в час ночи под аплодисменты моделей, раскинув руки в стиле героя Ди Каприо из «Волка с Уолл-стрит». В клубе «Bagatelle» громко играла «Dirty Cash», и Грилиш был в центре внимания на вечеринке «Midnight Mass».

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По словам очевидцев, 29-летний игрок пришёл около 22:45 с четырьмя друзьями, их стол охраняли, а вокруг были девушки. Грилиш пил, перемещался по клубу с помощью друзей, но вёл себя безупречно.

Один из гостей рассказал, как танец Грилиша, повторяющий сцену с Ди Каприо, вызвал смех у всех. После часа ночи компания покинула клуб, заказав множество бутылок и ужин.

В прошлом месяце Грилиш также отличился танцем в стиле «Riverdane» во время отдыха в Дубае с партнёршей Сашей Этвуд и дочерью Милой Роуз — их первый совместный отпуск.