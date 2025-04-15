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ATP
15 апреля 2025, 13:55 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:56
197
0

Сражение в Мюнхене. Второй номер посева с трудом проходит квалифайера

Шелтону пришлось совершить невероятный камбэк и отыграть три матчбола

15 апреля 2025, 13:55 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:56
197
0
Сражение в Мюнхене. Второй номер посева с трудом проходит квалифайера
atptour. Бен Шелтон

Американский теннисист Бен Шелтон (ATP 15), получивший второй номер посева, с трудом преодолел первый раунд на грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене, Германия.

Шелтону пришлось совершить невероятный камбэк и отыграть три матчбола, чтобы вырвать победу у квалифайера Борны Гойо (ATP 410) из Хорватии. По данным Infosys ATP Stats, Шелтон спас 9 из 10 брейк-пойнтов за игру. Трехсетовый поединок длился 2 часа и 27 минут. Теннисисты встретились между собой впервые.

ATP 500 Мюнхен. Грунт. 1/16 финала

Бен Шелтон (США) [2] – Борна Гойо (Хорватия) – 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

«Это было до смешного сложно. То, как он подавал, как он играл, даже когда злился. Это было тяжелое испытание играть против него. Мне немного повезло в нескольких ключевых моментах, и я сохранил хладнокровие, отыграв матчболы. Я очень рад, что прошел во второй раунд здесь, в Мюнхене.

Я думаю, что такие трудные победы могут дать импульс сезону или всей грунтовой серии. На грунте всегда происходят странные вещи, все не так прямолинейно. Я с каждым днем все больше учусь, как играть и как двигаться. Я доволен своим прогрессом. Конечно, быть на грани поражения всегда тяжело, и мне немного повезло, но я доволен, как сумел закрыть матч», – признался Шелтон после поединка.

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ATP Мюнхен Бен Шелтон Борна Гойо
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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