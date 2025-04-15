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Испания
15 апреля 2025, 15:21 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:26
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Лидеры Барселоны не хотят видеть в основе капитана. Дилемма для Флика

Считается, что основным вратарем команды до конца сезона должен быть Войцех Щенсны

15 апреля 2025, 15:21 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:26
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Лидеры Барселоны не хотят видеть в основе капитана. Дилемма для Флика
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Немецкий вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген опережает запланированные темпы восстановления от травмы и может быть готов выйти на поле уже в этом сезоне, сообщает издание El Nacional.

Тем не менее, по информации источника, лидеры «сине-гранатовых» выступают против мгновенного возвращения 32-летнего футболиста в основу команды. Они считают, что сезон в статусе первого номера должен доиграть поляк Войцех Щенсны, что создает дилемму для главного тренера Ханси Флика.

В сезоне 2024/25 Войцех Щенсны провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 18 голов.

Ранее сообщалось, что Войцех Щенсны еще на год продлит контракт с «Барселоной».

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Войцех Щенсны Марк-Андре тер Штеген Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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