Лидеры Барселоны не хотят видеть в основе капитана. Дилемма для Флика

Немецкий вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген опережает запланированные темпы восстановления от травмы и может быть готов выйти на поле уже в этом сезоне, сообщает издание El Nacional.

Тем не менее, по информации источника, лидеры «сине-гранатовых» выступают против мгновенного возвращения 32-летнего футболиста в основу команды. Они считают, что сезон в статусе первого номера должен доиграть поляк Войцех Щенсны, что создает дилемму для главного тренера Ханси Флика.

В сезоне 2024/25 Войцех Щенсны провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 18 голов.

Ранее сообщалось, что Войцех Щенсны еще на год продлит контракт с «Барселоной».