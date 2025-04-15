Лидеры Барселоны не хотят видеть в основе капитана. Дилемма для Флика
Считается, что основным вратарем команды до конца сезона должен быть Войцех Щенсны
Немецкий вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген опережает запланированные темпы восстановления от травмы и может быть готов выйти на поле уже в этом сезоне, сообщает издание El Nacional.
Тем не менее, по информации источника, лидеры «сине-гранатовых» выступают против мгновенного возвращения 32-летнего футболиста в основу команды. Они считают, что сезон в статусе первого номера должен доиграть поляк Войцех Щенсны, что создает дилемму для главного тренера Ханси Флика.
В сезоне 2024/25 Войцех Щенсны провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 18 голов.
Ранее сообщалось, что Войцех Щенсны еще на год продлит контракт с «Барселоной».
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