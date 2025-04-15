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15 апреля 2025, 11:59 |
776
2

ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны

Зубковы провели время в Турции

15 апреля 2025, 11:59 |
776
2
ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны
Instagram. Александр и Анна Зубковы

Игрок сборной Украины Александр Зубков стал героем матча 31-го тура чемпионата Турции, оформив дубль в уверенной победе «Трабзонспора» над «Ризеспором» (2:0).

После игры он отметил успех вместе с бывшей женой Анной, которая публично его поддерживает.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара провела время в спа, о чём свидетельствует её пост в соцсетях.

Анна — модель, визажист и стилист, известная откровенным контентом в Instagram, где у неё более 35 тысяч подписчиков.

Они поженились в 2019 году, а в 2021-м у них родилась дочь. Однако недавно Анна подала на развод, обвинив Зубкова в измене.

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lifestyle Анна Зубкова Александр Зубков девушки Трабзонспор видео видео-реклама
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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olex.mykhailov
А хто вона без його грошей?) Він собі далі гуляти буде а вона закривати очі, бо питання грошей для неї точно жме і вона за це готова терпіти будь що
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+3
MaximusOne
Визвав...
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