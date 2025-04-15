ВИДЕО. Зубковы снова вместе? Загадочные кадры из сауны

Игрок сборной Украины Александр Зубков стал героем матча 31-го тура чемпионата Турции, оформив дубль в уверенной победе «Трабзонспора» над «Ризеспором» (2:0).

После игры он отметил успех вместе с бывшей женой Анной, которая публично его поддерживает.

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Пара провела время в спа, о чём свидетельствует её пост в соцсетях.

Анна — модель, визажист и стилист, известная откровенным контентом в Instagram, где у неё более 35 тысяч подписчиков.

Они поженились в 2019 году, а в 2021-м у них родилась дочь. Однако недавно Анна подала на развод, обвинив Зубкова в измене.