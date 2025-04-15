Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судьба Артема зависит от... Рома рассматривает возможность продажи Довбика
Италия
15 апреля 2025, 12:13 |
417
1

Судьба Артема зависит от... Рома рассматривает возможность продажи Довбика

Украинский форвард проводит неоднозначный сезон

15 апреля 2025, 12:13 |
417
1
Судьба Артема зависит от... Рома рассматривает возможность продажи Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вполне может сменить команду по завершению текущего сезона, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, в римском клубе не очень довольны игрой 27-летнего нападающего, хотя его статистика и не является такой плохой – он более-менее стабильно забивает и приносит команде очки. Однако проблема в том, что «Роме» нужно больше от форварда. Украинец так и не проявил себя в матчах с топ-клубами.

Сумма в 35 млн евро, которую римский клуб заплатил за Довбика прошлым летом, вряд ли позволит осуществить его немедленную продажу. Но «Рома» рассмотрит такой вариант в зависимости от обстоятельств. Отмечается, что судьба украинского нападающего будет зависеть от нового главного тренера, который летом заменит Клаудио Раньери.

Сообщалось, что на Довбика нацелился культовый клуб.

По теме:
Больше не рассчитывают. Бавария готова отпустить важного игрока
Разочаровал тренера. Манчестер Юнайтед снизил цену, чтобы продать игрока
Два топ-клуба из Нидерландов интересуются Ризныком – источник
Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Футбол | 14 апреля 2025, 23:37 3
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину

Лиссабонский клуб настроен купить еще одного вратаря

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Футбол | 15 апреля 2025, 06:23 5
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 туров. Осталось по 6 матчей

Карпаты поднялись в топ-5, а Ингулец остается аутсайдером турнира

Топ-менеджер Украинской ассоциации футбола покинул свою должность
Футбол | 15.04.2025, 12:02
Топ-менеджер Украинской ассоциации футбола покинул свою должность
Топ-менеджер Украинской ассоциации футбола покинул свою должность
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Футбол | 14.04.2025, 19:57
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
Футбол | 14.04.2025, 21:23
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Та не тяне він європейські гранди, як варіант міг би Шахтарю підійти, таке продовження кар'єри було б непоганим варіантом як для нього так і для клубу, 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 8
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я в отчаянии. Как он мог так обращаться с ним?»
14.04.2025, 07:48
Бокс
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
14.04.2025, 12:18 2
Футбол
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
13.04.2025, 19:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем