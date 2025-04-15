Судьба Артема зависит от... Рома рассматривает возможность продажи Довбика
Украинский форвард проводит неоднозначный сезон
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вполне может сменить команду по завершению текущего сезона, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, в римском клубе не очень довольны игрой 27-летнего нападающего, хотя его статистика и не является такой плохой – он более-менее стабильно забивает и приносит команде очки. Однако проблема в том, что «Роме» нужно больше от форварда. Украинец так и не проявил себя в матчах с топ-клубами.
Сумма в 35 млн евро, которую римский клуб заплатил за Довбика прошлым летом, вряд ли позволит осуществить его немедленную продажу. Но «Рома» рассмотрит такой вариант в зависимости от обстоятельств. Отмечается, что судьба украинского нападающего будет зависеть от нового главного тренера, который летом заменит Клаудио Раньери.
Сообщалось, что на Довбика нацелился культовый клуб.
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