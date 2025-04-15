Судьба Артема зависит от... Рома рассматривает возможность продажи Довбика

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик вполне может сменить команду по завершению текущего сезона, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, в римском клубе не очень довольны игрой 27-летнего нападающего, хотя его статистика и не является такой плохой – он более-менее стабильно забивает и приносит команде очки. Однако проблема в том, что «Роме» нужно больше от форварда. Украинец так и не проявил себя в матчах с топ-клубами.

Сумма в 35 млн евро, которую римский клуб заплатил за Довбика прошлым летом, вряд ли позволит осуществить его немедленную продажу. Но «Рома» рассмотрит такой вариант в зависимости от обстоятельств. Отмечается, что судьба украинского нападающего будет зависеть от нового главного тренера, который летом заменит Клаудио Раньери.

Сообщалось, что на Довбика нацелился культовый клуб.