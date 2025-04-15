Разочаровал тренера. Манчестер Юнайтед снизил цену, чтобы продать игрока

Вингер английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо больше не входит в планы главного тренера Рубена Аморима.

Руководство «красных дьяволов» планирует расстаться с аргентинцем по сниженной цене. Изначально 20-летний футболист оценивался в 60 млн евро, однако английский клуб не получил ни единого предложения о трансфере.

После этого «Манчестер Юнайтед» сообщил, что рассмотрит продажу Гарначо за 45 млн евро. Главным и пока единственным претендентом на трансфер вингера является итальянский «Ювентус».

Аморим разочаровался формой и бомбардирскими способностями Алехандро, поскольку тот провел 31 матч в чемпионате, но забил всего пять голов и отдал одну результативную передачу.