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Англия
15 апреля 2025, 11:31 |
796
1

Разочаровал тренера. Манчестер Юнайтед снизил цену, чтобы продать игрока

Алехандро Гарначо больше не входит в планы главного тренера Аморима

15 апреля 2025, 11:31 |
796
1
Разочаровал тренера. Манчестер Юнайтед снизил цену, чтобы продать игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Вингер английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо больше не входит в планы главного тренера Рубена Аморима.

Руководство «красных дьяволов» планирует расстаться с аргентинцем по сниженной цене. Изначально 20-летний футболист оценивался в 60 млн евро, однако английский клуб не получил ни единого предложения о трансфере.

После этого «Манчестер Юнайтед» сообщил, что рассмотрит продажу Гарначо за 45 млн евро. Главным и пока единственным претендентом на трансфер вингера является итальянский «Ювентус».

Аморим разочаровался формой и бомбардирскими способностями Алехандро, поскольку тот провел 31 матч в чемпионате, но забил всего пять голов и отдал одну результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Ювентус Алехандро Гарначо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 1
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Aleksandr Vorobiov
Да там всю команду нужно разгонять, вместе с хозяином клуба, и всеми кто там работает.
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