«Такая причина». Анчелотти пояснил, почему не возглавил сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему в свое время отказался возглавить национальную сборную Бразилии. Специалист заявил, что хочет работать каждый день.

«Я отказался, потому что не чувствовал, что хочу этого. Мне очень нравится каждый день бывать на базе, готовиться к тренировкам, а работа в сборной казалась мне какой-то подработкой, из-за которой я бы потерял часть своей страсти. Вот такая причина», – сказал Анчелотти.

Национальную сборную Бразилии до недавнего времени возглавлял 62-летний специалист Доривал Жуниор, которого уволили с должности главного тренера. Коуч возглавил селесао в январе 2024 года. Под руководством Доривала бразильцы провели 16 матчей: семь побед, шесть ничьих и три поражения. Бразилия с Жуниором вылетела из Копа Америка 2024 года на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти Уругвая.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что хочет возглавить национальную сборную Бразилии