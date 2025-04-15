Украинская теннисистка получила первый номер посева на турнире ITF W75

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) получила первый номер посева на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

Помимо Дарьи в турнире принимают участие еще две украинки. Катерина Лазаренко (WTA 903) и Мария Подураева (WTA 1102) стартовали в раунде квалификации. В квалификационных полуфиналах Катерина переиграла Мари Маттель из Франции – 6:2, 6:3, а Мария нанесла поражение Йоане Моневой (Болгария) – 6:2, 6:2.

Жеребьевка основной турнирной сетки состоится после окончания предварительного этапа.

23-летняя шестая ракетка Украины Дарья Снигур провела в этом сезоне 17 поединков и все на хардовом покрытии. На ее счету 9 побед и 8 поражений.