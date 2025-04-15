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ITF
15 апреля 2025, 11:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 11:19
347
0

Украинская теннисистка получила первый номер посева на турнире ITF W75

Дарья Снигур сыграет на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция

15 апреля 2025, 11:05 | Обновлено 15 апреля 2025, 11:19
347
0
Украинская теннисистка получила первый номер посева на турнире ITF W75
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) получила первый номер посева на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

Помимо Дарьи в турнире принимают участие еще две украинки. Катерина Лазаренко (WTA 903) и Мария Подураева (WTA 1102) стартовали в раунде квалификации. В квалификационных полуфиналах Катерина переиграла Мари Маттель из Франции – 6:2, 6:3, а Мария нанесла поражение Йоане Моневой (Болгария) – 6:2, 6:2.

Жеребьевка основной турнирной сетки состоится после окончания предварительного этапа.

23-летняя шестая ракетка Украины Дарья Снигур провела в этом сезоне 17 поединков и все на хардовом покрытии. На ее счету 9 побед и 8 поражений.

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ITF Кальви Дарья Снигур Катерина Лазаренко
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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