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  4. В десятке – три представителя Динамо. Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 09:59 |
1169
6

В десятке – три представителя Динамо. Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ

На первом месте разместился полузащитник Георгий Судаков

15 апреля 2025, 09:59 |
1169
6
В десятке – три представителя Динамо. Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Международная обсерватория футбола (CIES) составила рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги.

В десятке оказались представители только двух клубов – семь из донецкого «Шахтера» и три игрока киевского «Динамо».

Рейтинг возглавил полузащитник Георгий Судаков, которого оценили в 45,1 млн евро. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативных передачи.

Второе место занимает форвард столичного клуба Владислав Ванат (21,6 млн евро), который является лучшим бомбардиром чемпионата. Тройку самых дорогих игроков замкнул Кевин, цена которого составляет 17,2 млн евро. Бразилец в январе прошлого года перебрался в Украину из «Палмейраса».

Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ (по версии CIES):

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Георгий Судаков Кевин (Шахтер) Владислав Ванат рейтинг CIES
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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⚒️⚽🧊🎾ВитаЛЁК УгоЛЁК/ Фан Мурлыки😸❤️
Рахунок 🧡🖤❗7-3❗⚪🔵 це круто💪
🌟Судаков - найкращий і найдорожчій в УПЛ, а ❤️😸Мурлика-Avtoigor - найулюбленіший на цьому сайті. 😊 👋Передавайте привіт, якщо зустрінете, бо буду зайнятий до аж до вечірніх матчів ЛЧ
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Xvalenok03
Что это за *обсерватория* такая?
Я думал , что обсерватория это с космосом связано.
А тут...
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NM16071
Хто за Ваната дасть 20 млн, а за Матвієнка  - 11 млн. Абсурд. 
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