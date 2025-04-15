В десятке – три представителя Динамо. Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
На первом месте разместился полузащитник Георгий Судаков
Международная обсерватория футбола (CIES) составила рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги.
В десятке оказались представители только двух клубов – семь из донецкого «Шахтера» и три игрока киевского «Динамо».
Рейтинг возглавил полузащитник Георгий Судаков, которого оценили в 45,1 млн евро. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативных передачи.
Второе место занимает форвард столичного клуба Владислав Ванат (21,6 млн евро), который является лучшим бомбардиром чемпионата. Тройку самых дорогих игроков замкнул Кевин, цена которого составляет 17,2 млн евро. Бразилец в январе прошлого года перебрался в Украину из «Палмейраса».
Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ (по версии CIES):
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Я думал , что обсерватория это с космосом связано.
А тут...