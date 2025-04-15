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  4. ЛИС: «Мы играли в этом году. Я поняла, какие удары причиняют ей дискомфорт»
WTA
15 апреля 2025, 09:53 | Обновлено 15 апреля 2025, 10:06
165
0

ЛИС: «Мы играли в этом году. Я поняла, какие удары причиняют ей дискомфорт»

Немецкая теннисистка Ева Лис прокомментировала свой предстоящий поединок

15 апреля 2025, 09:53 | Обновлено 15 апреля 2025, 10:06
165
0
ЛИС: «Мы играли в этом году. Я поняла, какие удары причиняют ей дискомфорт»
tennismagazin. Ева Лис

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 68), выступающая на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия, по wild card, прокомментировала свой предстоящий поединок.

В первом раунде турнира Ева сыграет с пятой сеяной Жасмин Паолини (WTA 6) из Италии. Будущий матч 1/16 финала с титулованной итальянкой она оценивает прагматично.

«Мы уже играли в этом году (на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае). Во втором сете я поняла, какие удары причиняют ей дискомфорт».

Далее Лис добавила, что всегда комфортно чувствует себя на корте в закрытом помещении.

«Нет ветра, нет отвлекающих факторов – мне это очень нравится».

Именно здесь в 2022 году Ева Лис одержала свою первую в карьере победу в основной сетке турниров WTA, вызвав к себе волну интереса. Эта возможность снова выступить в Штутгарте для нее особенно важна.

«Мне было очень грустно пропускать этот турнир в последние годы, поэтому я тем более счастлива играть здесь снова. Для нас, теннисисток, это один из самых любимых турниров».

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WTA Штутгарт Ева Лис Жасмин Паолини
Вячеслав Кулаковский Источник
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