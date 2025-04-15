«Шансы остаются». Верес метит в еврокубки по итогам сезона УПЛ

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин заговорил о целях «волков» на остаток сезона Украинской Премьер-лиги. Функционер настроен оптимистично.

‒ Верес уже практически закрыл борьбу за выживание, но и до еврокубков достаточно далеко. Какие промежуточные задачи на этот сезон?

‒ Теоретические шансы на получение права на участие в еврокубках остаются, поэтому мы будем бороться до конца. Команда это знает, они должны выигрывать в каждой игре, а там увидим, – сказал Иван.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 24 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной Украины возглавил академию клуба УПЛ