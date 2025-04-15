Первая ракетка Германии Ева Лис отныне будет представлять компанию Porsche в статусе «Friend of the Brand». Таким образом, 23-летняя теннисистка, родившаяся в Киеве и проживающая в Гамбурге, а также крупнейший производитель спортивных автомобилей из Штутгарта углубляют свое сотрудничество.

Новую роль «друга бренда» Ева воспринимает с позитивным настроением и оптимизмом.

«Для меня огромная честь стать частью семьи Porsche. Бренд воплощает так много из того, что мне по-настоящему близко: производительность, точность и элегантность. Пока я стремлюсь к максимуму на корте, невероятно приятно чувствовать поддержку компании, которая разделяет это стремление к совершенству», – говорит теннисистка.

Ева Лис теперь официально входит в элитную теннисную программу, поддерживаемую автопроизводителем из Штутгарта. Их сотрудничество – результат многолетней связи. Ранее Ева много лет проходила теннисную подготовку в рамках программ Porsche Junior Team и Porsche Talent Team.